Ένα ξεχωριστό σημείο καθημερινής συνάντησης έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στην καρδιά της Αθήνας, αλλάζοντας τη διάθεση των επιβατών των δημόσιων συγκοινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, το πιάνο που τοποθετήθηκε στον κεντρικό σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν του χώρου, προσφέροντας καθημερινά στιγμές ανάπαυλας και καλλιτεχνικής έκφρασης σε μικρούς και μεγάλους.

Ο σταθμός γεμίζει συχνά με μελωδίες, και δεν είναι λίγες οι φορές που οι αυθόρμητες εμφανίσεις περαστικών μουσικών καταγράφονται σε βίντεο και κερδίζουν χιλιάδες θετικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια τέτοια ιδιαίτερη στιγμή καταγράφηκε σε ένα νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποσπώντας ιδιαίτερα θερμά σχόλια. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, μια νεαρή κοπέλα κάθεται στο πιάνο και εντυπωσιάζει τους παρευρισκόμενους με τις ικανότητές της, όμως την παράσταση κλέβει εξίσου ένα μικρό κοριτσάκι που άρχισε να χορεύει αυθόρμητα στον ρυθμό της μουσικής. Η ίδια η πιανίστα, μοιραζόμενη το υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημείωσε πως για έναν καλλιτέχνη δεν υπάρχει ομορφότερο συναίσθημα από το να βλέπει το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική του.