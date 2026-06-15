«Δεν ζημιώνεται κανένας δήμος με την εφαρμογή του νέου Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) από 1/1/2027», γράφει ο τοπογράφος μηχανικός και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας σε ανάρτησή του στο Facebook, και προσθέτει: «Στον αντίποδα, αν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων αποφασίσουν συντελεστές του ΤΤΑ για το 2027 μεγαλύτερους από αυτούς που απεικονίζονται στους δύο πίνακες της παρούσας έρευνας, θα επιβαρυνθούν επιπλέον τα νοικοκυριά, ενώ αν αντίστοιχα αποφασίσουν συντελεστές του ΤΤΑ μικρότερους, τα νοικοκυριά θα ωφεληθούν».

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 393 του νομοσχεδίου με τίτλο «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί εντός του Ιουνίου 2026:

Από 1/1/2027 οι δήμοι θα εισπράττουν από τα νοικοκυριά το νέο ΤΤΑ, το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) ή Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ),που ήδη πληρώνονται από τα νοικοκυριά στους λογαριασμούς ρεύματος.

Ο συντελεστής του ΤΤΑ θα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και θα κυμαίνεται από 0,30‰ μέχρι0,70‰ και δύναται να διαφοροποιείται ανά δημοτική ενότητα.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον προκύπτει ότι η επιβολή του τέλους με τον ανώτατο συντελεστή 0,70‰ οδηγεί σε εκτιμώμενα ετήσια έσοδα κατώτερα του 95% των συνολικώς εισπραχθέντων εσόδων από το ΤΑΠ και τον ΦΗΧ τουοικονομικούέτους2025,το δημοτικό συμβούλιο δύναται να καθορίζει συντελεστή ανώτερο του 0,70‰, αποκλειστικά μέχρι του ύψους που απαιτείται, ώστε τα εκτιμώμενα έσοδα από το ΤΤΑ να ανέρχονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ), που προβλέπονταν στο αρχικό υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, τελικά δεν θα εφαρμοσθεί.

Για τον υπολογισμό των συντελεστών του νέου ΤΤΑ που απεικονίζονται στους δύο πίνακες της παρούσας έρευνας, ελήφθη υπόψη η μέση αντικειμενική αξία ανά δήμο σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ και ο μέσος συντελεστής παλαιότητας για το σύνολο των ακινήτων της χώρας που σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της ΑΑΔΕ είναι 0,62 πανελλαδικά.

Σε 47 δήμους αναμένεται η υπέρβαση του ανώτατου συντελεστή 0,70‰ του ΤΤΑ

Για να καλυφθεί το 95% των εσόδων που εισέπρατταν συνολικά οι δήμοι από το ΤΑΠ και το ΦΗΧ, θα χρειασθεί να γίνει υπέρβαση του ανώτατου συντελεστή 0,70‰ του ΤΤΑ σε 47 δήμους (20% των νοικοκυριών).

Η υπέρβαση του ανώτατου συντελεστή 0,70‰ του ΤΤΑ θα χρειασθεί, διότι τα νοικοκυριά στους 47 συγκεκριμένους δήμους πληρώνουν υψηλότερα ποσά για το ΦΗΧ το 2026 σε σχέση με τους υπόλοιπους 285 δήμους της χώρας, τα οποία κυμαίνονται από 0,16 €/τ.μ. έως 1,22 €/τ.μ. (ο σταθμισμένος μέσος όρος στους 47 δήμους είναι 0,45 €/τ.μ.).

Τον υψηλότερο ΦΗΧ το 2026 έχει ο Δ. Χαλανδρίου (1,22 €/τ.μ.) και ακολουθούν οι δήμοι Ηρακλείου Αττικής (1,20 €/τ.μ.), Βριλησσίων (1,10 €/τ.μ.), Ασπροπύργου (0,83 €/τ.μ.), Κηφισιάς (0,75 €/τ.μ.), Σπάτων-Αρτέμιδος (0,70 €/τ.μ.) και Αμαρουσίου (0,61 €/τ.μ.).

Οι συντελεστές του νέου ΤΤΑ στους 47 δήμους απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Από τον πίνακα συμπεραίνεται:

Στο δήμο Ασπροπύργου ο συντελεστής του ΤΤΑ (1,92‰) αναμένεται να είναι σχεδόν τριπλάσιος του ανώτατου συντελεστή 0,70‰.

Στο δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος ο συντελεστής του ΤΤΑ (1,41‰) αναμένεται να είναι διπλάσιος του 0,70‰ και ο συντελεστής του ΤΤΑ στους δήμους Χάλκης (1,34‰), Ηρακλείου Αττικής (1,34‰), Χαλανδρίου (1,32‰), Ρήγα Φεραίου (1,25‰), Βριλησσίων (1,24‰) και Θερμαϊκού (1,20‰) αναμένεται να είναι σχεδόν διπλάσιος του ανώτατου συντελεστή 0,70‰.

Στους υπόλοιπους 39 δήμους ο συντελεστής του ΤΤΑ αναμένεται να κυμανθεί από 0,71‰ έως 1,12‰.

Συντελεστές του νέου ΤΤΑ στους υπόλοιπους 285 δήμους, ώστε να εισπράττονται συνολικά τα ίδια ποσά που εισέπρατταν οι δήμοι από το ΤΑΠ και το ΦΗΧ

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι συντελεστές του νέου ΤΤΑ στους υπόλοιπους 285 δήμους (80% των νοικοκυριών),ώστε να εισπράττονται συνολικά τα ίδια ποσά που εισέπρατταν οι δήμοι από το ΤΑΠ και το ΦΗΧ, όπου θα ισχύσει η διακύμανση του συντελεστή του ΤΤΑ από 0,30‰ μέχρι 0,70‰.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα είναι:

Σε 60 δήμους (29% των νοικοκυριών) ο συντελεστής του ΤΤΑ αναμένεται να κυμανθεί από 0,61‰ έως 0,70‰.

Σε 80 δήμους (23% των νοικοκυριών) ο συντελεστής του ΤΤΑ αναμένεται να κυμανθεί από 0,51‰ έως 0,60‰.

Σε 99 δήμους (21% των νοικοκυριών) ο συντελεστής του ΤΤΑ αναμένεται να κυμανθεί από 0,41‰ έως 0,50‰.

Σε 46 δήμους (6% των νοικοκυριών) ο συντελεστής του ΤΤΑ αναμένεται να κυμανθεί από 0,30‰ έως 0,40‰.

Οι 11 πιο ακριβότεροι δήμοι στο ΤΤΑ μεταξύ των 285 δήμων, αναμένεται να είναι οι δήμοι Αιγιαλείας, Αμοργού, Αργοστολίου, Βέλου-Βόχας, Επιδαύρου, Ηρακλείου Κρήτης, Καισαριανής, Κοζάνης, Μαραθώνα, Νέας Σμύρνης και Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (και οι 11 συντελεστή ΤΤΑ 0,70‰).

Στον αντίποδα, οι 14 φθηνότεροι δήμοι στο ΤΤΑ μεταξύ των 285 δήμων αναμένεται να είναι οι δήμοι Αστυπάλαιας, Γρεβενών, Ευρώτα(και οι τρείς συντελεστή ΤΤΑ 0,30‰), Γόρτυνας, Κιλελέρ, Σκύρου (και οι τρείς συντελεστή ΤΤΑ 0,31‰), Κέας, Προσοτσάνης (και οι δύο συντελεστή ΤΤΑ 0,32‰), Αντιπάρου, Δελφών, Λειψών, Μεγανησίου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Σίφνου (και οι έξι συντελεστή ΤΤΑ 0,34‰).

Δείτε την ανάρτησή του:

https://www.facebook.com/NikolaosKardoulas/posts/pfbid0QpXdXGUqm7Z1p3inpDYiAMMq6qykcXfiyYH3jh41aL7pSaRMVZZi34bfhYSdzCHXl

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας