Συντεριμμένη η Θεανώ Φωτίου, είπε το τελευταίο αντίο στον μονάκριβο γιο της , Βασίλη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών. Η κηδεία του τελέστηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ συγκλονισμένοι και απαρηγόρητοι ήταν ο γιος του Δημήτρης και η σύντροφός του Μαρία.

Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Πέττη Πέρκα, η Ράνια Σβίγγου, ο Γιάννης Μουζάλας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.