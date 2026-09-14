Χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλη την Αττική και όχι μόνο εξακολουθούν συρρέουν ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, που θα κηδευτεί σήμερα στις στις 13.00 το μεσημέρι στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συγκλονιστικές και συνάμα σπαραχτικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην είσοδο του Ναού, με τους γονείς του δημοφιλούς καλλιτέχνη, Μανώλη και Κλειώ αλλά και τις αδελφές του Μαρία και Βάσω, να σπαράζουν μόλις αντίκρυσαν το φέρετρο με τον αγαπημένο τους γιο και αδελφό.

Η μητέρα και ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη όπως και οι αδελφές του, με τα μάτια τους πλημμυρισμένα δάκρυα, προσπαθούσαν να πλησιάσουν κοντά και να αγγίξουν το φέρετρο, την ώρα της εισόδου του στο εσωτερικό του ναού μην θέλοντας ακόμα να τον αποχωριστούν, με την ασφάλεια του χώρου να τους κρατά διακριτικά λίγο πιο μακριά και παράλληλα να προσπαθεί να απομακρύνει το πλήθος του κόσμου που είχε από νωρίς συρρεύσει στον περίβολο του Ναού για τον ύστατο φόρο τιμής.

Οι δύο γονείς που βιώνουν τη χειρότερη στιγμή στον βίο κάθε γονέα, καθώς σε λίγες ώρες θα αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά το παιδί τους, υποβασταζόμενοι από τις δύο τους κόρες, άκουσαν λόγια παρηγοριάς και αγάπης από όλους εκ των παρευρισκόμενων στον περίβολο του Ναου που βρέθηκαν κοντά τους, τα οποία όμως όμως δεν ήταν δυνατόν να απαλύνουν τον αβάσταχτο πόνο τους.

Τραγικές φιγούρες μέσα στον Ιερό Ναό, είναι οι γονείς του δημοφιλούς καλλιτέχνη, Μανώλης και Κλειώ αλλά και οι δύο αδερφές του Βάσω και Μαρία, που βρίσκονται δίπλα στο φέρετρο από την ώρα που μεταφέρθηκε η σορός του εντός του Ναού, ενώ δέχονται τα συλλυπητήρια των εκατοντάδων θαυμαστών του 54χρονου τραγουδιστή που εισέρχονται μέσα για να πουν το δικό τους «αντίο» στον εκλιπόντα.

Η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, στην περιοχή όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ανδρώθηκε ο εκλιπών τραγουδιστής. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν, το βράδυ της Κυριακής, ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Μαρία Μπεκατώρου, η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον δημόσιο βίο.

Θαυμαστές κάθε ηλικίας προσέρχονται συνεχώς από τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής κρατώντας λευκά και κόκκινα τριαντάφυλλα, με τη συγκίνηση όλων να είναι έντονη και να μιλούν με θερμά λόγια, λέγοντας πως υπήρξε «ένας υπέροχος άνθρωπος», «ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης», «το καλύτερο παιδί».

Όταν το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη πέρασε μπροστά από τον συγκεντρωμένο κόσμο, δεκάδες ήταν αυτοί που ξέσπασαν σε κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι εντός του βρισκόταν αυτός που είχαν αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια του και την πολυετή παρουσία του στη μουσική σκηνή.

Οι εκατοντάδες παρευρισκόμενοι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, ασπάζονται το φέρετρο, συλλυπούνται τους γονείς και τις αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη και αποχωρούν. Παράλληλα ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται ασταμάτητα, με το κλίμα συγκίνησης να κυριαρχεί.

Διακριτικά στον χώρο βρίσκεται και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με διασώστες στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη να δοθεί βοήθεια χρειαστεί, αν υπάρξει κάποια λιποθυμία από την έντονη συγκίνηση.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγρυπνίας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, θα κλείσουν οι πόρτες του Ιερού Ναού και γύρω στις 13:00 το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η νεκρώσιμη ακολουθία που θα είναι επίσης ανοιχτή για τον κόσμο.

Μετά την ολοκλήρωση της θα ξεκινήσει η πομπή προς το Γ’ νεκροταφείο που βρίσκεται σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από τον Ναό της Αγίας Τριάδας.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη σε στενό οικογενειακό κύκλο με τα συγγενικά του και τα πολύ στενά του πρόσωπα, όπως είναι η παράκληση της οικογένειας.