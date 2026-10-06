Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, και αφού προηγήθηκε μια παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας που είχε οδηγήσει το φράγμα Αποσελέμη σε οριακή λειτουργία, η υποδομή είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει σε συνθήκες υπερχείλισης τον χειμώνα του 2027.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση της στάθμης διαμόρφωσε τα συνολικά αποθέματα στα 13,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην υδροδότηση των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου με ορίζοντα τουλάχιστον έως το 2029.

Συνεχής τροφοδοσία από το Οροπέδιο Λασιθίου

Η εισροή σημαντικών ποσοτήτων νερού αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι μεγάλες ποσότητες που συγκεντρώθηκαν στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν τον ταμιευτήρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του ΟΑΚ, εφόσον ο χειμώνας εξελιχθεί ομαλά, είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί υπερχείλιση για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν τα αποθέματα είχαν ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Στο όριο της υπερχείλισης και το φράγμα Ποταμών

Παράλληλα, ο κ. Παπαδογιάννης ανέφερε ότι κοντά στο όριο της υπερχείλισης βρίσκεται και το φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο, το οποίο διαθέτει περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και απέχει μόλις 1,5 εκατομμύριο από την πλήρη πλήρωσή του.

Αναφερόμενος στα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στο Οροπέδιο Λασιθίου, τα χαρακτήρισε πρωτοφανή, υπογραμμίζοντας ότι λόγω της έντασης και της έκτασής τους δεν υπήρχε ρεαλιστική δυνατότητα διαχείρισης που θα μπορούσε να τα αποτρέψει.

Πηγή: creta24