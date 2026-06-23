Μια ομάδα περίπου 100 ατόμων πραγματοποίησε πορεία το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου, λίγο μετά τις 11:00, στη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής, φτάνοντας έξω από την οικία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, τα άτομα φώναξαν συνθήματα και έγραψαν μηνύματα με σπρέι και μπογιές στους τοίχους του σπιτιού του περιφερειάρχη.

Κεντρικό τους σύνθημα φαίνεται να ήταν: «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά»

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Τα αίτια της κινητοποίησης και οι διεκδικήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, η ενέργεια αυτή έγινε ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από δύο βασικούς παράγοντες.

Την κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή η οποία παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από σχεδόν 140 ημέρες απεργία πείνας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η ζωή του αυτή τη στιγμή «κρέμεται σε μια κλωστή», αλλά και την στάση της περιφέρειας. Η ένταση ενισχύθηκε από την άρνηση του περιφερειάρχη Αττικής να ξεκινήσει διάλογος σχετικά με το ζήτημα των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αντιεξουσιαστικού χώρου από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, πρόκειται να κλιμακώσουν κι άλλο τον αγώνα τους κάνοντας έκτακτο κάλεσμα σε όλους να παρευρεθούν στον αγώνα τους σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου στο Σύνταγμα στις 19:00.

ΟΛΟΙ/ΕΣ/Α ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23/6 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 19:00 ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ !#antireport #Saveprosfygika #prosfygikahungerstrike «Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την… pic.twitter.com/OiXJwBFw4I — Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) June 22, 2026

Το ιστορικό της σύγκρουση για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η Κρίσιμη Κατάσταση των Απεργών Πείνας

Το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής προωθούν μια προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση και αποκατάσταση των οκτώ ιστορικών πολυκατοικιών του μεσοπολέμου (κτίστηκαν τη δεκαετία του 1930 για τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής).

Από τη μία η πλευρά των Αρχών υποστηρίζει ότι το σχέδιο στοχεύει στη διάσωση των κτιρίων, την πολιτιστική τους αξιοποίηση και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, αρνούμενη τις κατηγορίες για εκτοπισμό, ενώ από την άλλη η πλευρά των Κατοίκων & Νομικών καταγγέλλει ότι η σύμβαση (από την οποία αποχώρησε η ΔΥΠΑ, καθιστώντας αβέβαιη τη χρηματοδότηση) χαρακτηρίζει τα κτίρια «άδεια και κενά». Υποστηρίζουν ότι η ανάπλαση με όρους αγοράς προϋποθέτει την βίαιη εκκένωση της σημερινής αυτοοργανωμένης κοινότητας.

Η Κοινωνική Πραγματικότητα των Προσφυγικών

Από την προηγούμενη δεκαετία, στα Προσφυγικά έχει αναπτυχθεί μια ζωντανή, αυτοοργανωμένη κοινότητα περίπου 400 ανθρώπων (προσφύγων, μεταναστών, αστέγων και ευάλωτων ομάδων).

Η κοινότητα λειτουργεί κοινωνικές κουζίνες και δίκτυα αλληλεγγύης. Ξεχωρίζει η δημιουργία δύο ξενώνων δωρεάν φιλοξενίας για καρκινοπαθείς ασθενείς και τους συνοδούς τους που υποβάλλονται σε θεραπείες στο παρακείμενο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», μια δομή που, όπως καταγγέλλεται, δεν προβλέπεται στο νέο σχέδιο του κράτους.

Σε Κρίσιμο Σημείο η Υγεία των Απεργών Πείνας

Ως μέσο πίεσης για την ακύρωση της σύμβασης ανάπλασης και τη διασφάλιση της παραμονής των κατοίκων, μέλη της κοινότητας πραγματοποιούν απεργία πείνας, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται πλέον οριακή.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας συμπληρώσει 138 ημέρες ασιτίας. Ζυγίζει πλέον 35 κιλά, έχει απώλεια 44% του βάρους του και εμφανίζει σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα, οιδήματα, αδυναμία ορθοστάτησης, ραβδομυόλυση και ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που απειλούν άμεσα τη ζωή του, ενώ η Suzon Doppagne βρίσκεται στην 53η ημέρα απεργίας πείνας, ζυγίζει 38,1 κιλά, έχει απώλεια 21% του βάρους της και παρουσιάζει συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Θεσμική και Διεθνής Παρέμβαση

Στη συνέντευξη Τύπου, νομικοί εκπρόσωποι χαρακτήρισαν την κοινότητα παράδειγμα προς μίμηση και κατηγόρησαν τις Αρχές για συνειδητή πρακτική καταστολής και άρνηση διαλόγου. Παράλληλα η Διεθνής Αμνηστία, μέσω της Λίας Γώγου, εξέφρασε έντονη ανησυχία, τονίζοντας ότι βάσει Διεθνούς Δικαίου οι εξώσεις επιτρέπονται μόνο ως έσχατη λύση.Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε την προσωπική και πολιτική της αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων.