Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό μεταξύ Βρετανών-Εβραίων τουριστών και των ιδιοκτητών ελληνικού εστιατορίου στη Νάξο, είδε τo «φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Το περιστατικό πήρε διεθνείς διαστάσεις μέσω της βρετανικής συντηρητικής εφημερίδας The Daily mail.

Συγκεκριμένα όπως δημοσίευσε το rosa.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν ομάδα Βρετανών Εβραίων τουριστών επιχείρησε να αφαιρέσει αυτοκόλλητα που είχαν τοποθετηθεί στον χώρο της Ελληνικής ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο, και εξέφραζαν αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, με συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία», σύνθημα το οποίο φυσικά δεν περιέχει ίχνος αντισημιτισμού.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, έκανε αναφορά στο X (πρώην Twitter) και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ενέργεια έγινε αντιληπτή από σερβιτόρα, η οποία ζήτησε από τους τουρίστες να σταματήσουν. Ακολούθησε λογομαχία, κατά την οποία παρενέβη ο ιδιοκτήτης, Γιάννης Βασιλάς, ζητώντας τους να αποχωρήσουν. Οι ίδιοι αντέδρασαν έντονα, τον κατηγόρησαν για αντισημιτισμό και, σύμφωνα με τον ίδιο, τον απείλησαν με καταγγελίες.

Οι τουρίστες, συνολικά δεκατρία άτομα, αποχώρησαν τελικά, αλλά κατήγγειλαν το περιστατικό σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντάς το ως «δημόσιο εξευτελισμό». Ωστόσο, αρκετοί πελάτες της ταβέρνας χειροκρότησαν την απόφαση του ιδιοκτήτη να τους ζητήσει να φύγουν.

Ο κ. Βασιλάς υπερασπίστηκε τη στάση του, δηλώνοντας: «Σε 26 χρόνια λειτουργίας έχουμε εκφράσει πολλές φορές δημόσια άποψη για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, μπορεί απλώς να μη μας επισκεφθεί. Δεν δεχόμαστε όμως προσβολές ούτε επιθετικότητα μέσα στο κατάστημά μας.»

Η άποψη της ταβέρνας για το περιστατικό

Με δημόσια ανάρτηση τους στο facebook, οι υπεύθυνοι της ταβέρνας από την πλευρά τους περιγράφουν πως δημιουργήθηκε το περιστατικό:

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου.

26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!

Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους;

Κάπου όπα!

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.

Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.

Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!

Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.

Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!»

Διαδικτυακή οργανωμένη επίθεση από Ισραηλινούς εναντίον της ταβέρνας

Το περιστατικό γρήγορα πήρε διεθνείς διαστάσεις, καθώς εκτός των δημοσιευμάτων στη Daily Mail και σε δεκάδες site του ισραηλινού λόμπι σε όλο τον κόσμο, το εστιατόριο δέχτηκε οργανωμένη διαδικτυακή επίθεση με απειλητικά σχόλια και σωρεία αρνητικών κριτικών στις σελίδες της Google.

Από την Παρασκευή 29/8 κι έκτοτε, δεκάδες Ισραηλινοί επισκέπτονται τη σελίδα Google Maps και βάζουν αρνητικές κριτικές στο εστιατόριο – το οποίο είχε μέχρι σήμερα χιλιάδες εξαιρετικές αξιολογήσεις με πέντε αστέρια. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς σχεδόν κανένας από τους Ισραηλινούς που ανάρτησαν κριτικές τα τελευταία 24ωρα δεν έχει επισκεφθεί το εστιατόριο. Παρόλα αυτά εκτός από αναφορές σε υποτιθέμενο «αντισημιτισμό» του ιδιοκτήτη γράφουν ακόμη και ψευδείς πληροφορίες για τα φαγητά που ποτέ δεν δοκίμασαν, όπως δημοσίευσε το info-war.gr.

Σε μήνυμά του που έχει αναρτήσει στο Google Maps ο ιδιοκτήτης της Αξιώτισσας αναφέρει: «Η ταβέρνα δέχεται διαδικτυακή επίθεση από ψεύτικους λογαριασμούς για λόγους που δεν σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δυστυχώς η Googe δεν μας προστατεύει».

Σε ένα από τα μηνύματα (που παρουσιάστηκε όχι σαν κριτική αλλά σαν ερώτηση ώστε η Google να το τοποθετήσει σε ειδική θέση) ένας λογαριασμός αναφέρει: «Θέλω να σου πω ότι είσαι ένα σκουπίδι. Αν δεν έρθουν Ισραηλινοί στην Ελλάδα, δεν θα έχεις τίποτα να φας. Οπότε θα σου κάνουμε διαφημίσεις (sic) μέχρι να κλείσεις το μαγαζί σου, σκύλε».

Άλλοι λογαριασμοί, φαίνεται ότι στέλνουν αρνητικές κριτικές και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Sophie Tkazky που ανέφερε ότι ένα βιβλιοπωλείο στην Αγγλία είχε… αντισημιτικά βιβλία.

Πρόκειται για μια παλιά και δοκιμασμένη πρακτική που ακολουθούν Ισραηλινοί σε μια προσπάθεια να πλήξουν την λειτουργία καταστημάτων υποβαθμίζοντας την αξιολόγησή τους και κατά συνέπεια την κατάταξή τους από μηχανές αναζήτησης όπως της Google.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Daily Mail μια από τις πελάτισσες που προκάλεσαν το επεισόδιο ήταν η Jude Waxman Lobb η οποία παλαιότερα «διακοσμούσε» τη σελίδα της στο Facebook με τη σημαία του Ισραήλ. Σε μια παραληρηματική ανάρτησή της για το περιστατικό αναφέρει ότι η ίδια είναι σιωνιστής και κατηγορεί τα βρετανικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι προωθούν τα ψέματα «τρομοκρατικών οργανώσεων», όπως η Χαμάς.

Στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία και φυσικά η ελευθερία του Λόγου – εφόσον δεν προσβάλει – προστατεύεται από το Σύνταγμα. Συνεπώς κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα από τη στιγμή που δεν απειλεί ή δεν εκφράζει ρητορική μίσους. Προσπάθειες λογοκρισίας ανήκουν σε ένα άλλο μακρινό παρελθόν από το οποίο η χώρα έχει μετρήσει πολλές πληγές. Χρέος κάθε δημοκρατικού πολίτη, αποτελεί κaι το γεγονός ότι πρέπει να προστατεύει την ελευθερία του Λόγου, να εκφράζεται ελεύθερα και φυσικά να μην αυτολογοκρίνεται επειδή μερικοί δεν συμφωνούν με όσα λέει.