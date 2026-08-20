Στις πιθανές αιτίες που οδήγησαν στη φονική πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου αναφέρθηκε ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση & Διάστημα», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Παρότι η εικόνα της περιδίνησης δείχνει εκ πρώτης όψεως καταστροφική αστοχία στο ουραίο στροφείο, ο ειδικός υπογράμμισε ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης της ξαφνικής αλλαγής του ανέμου και του ανθρώπινου παράγοντα, ενώ ξεκαθάρισε πως το τελικό πόρισμα των αρχών θα απαιτήσει έως και έναν χρόνο.

Το κυρίαρχο σενάριο της βλάβης στο ουραίο στροφείο

Όπως εξήγησε ο αεροναυπηγός, η συμπεριφορά που αποτυπώνεται στο βίντεο συνάδει απόλυτα με μια καταστροφική αστοχία ή ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο:

«Ένα ουραίο στροφείο το οποίο δεν αντισταθμίζει τη ροπή του κύριου στροφείου που κρατάει το ελικόπτερο στον αέρα, θα είχε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα και αυτή τη συμπεριφορά», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου εξαρτάται αποκλειστικά από την εξέταση των συντριμμιών από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης.

Εάν τα συντρίμμια δείξουν ότι το ουραίο στροφείο ήταν λειτουργικό, τότε η υπόθεση της μηχανικής βλάβης καταρρέει και οι έρευνες θα στραφούν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Ούριος άνεμος, αεροδυναμική αστάθεια και ο ανθρώπινος παράγοντας

Ερωτηθείς για τα εναλλακτικά ενδεχόμενα, ο κ. Καραϊωσηφίδης υπογράμμισε ότι την ίδια ακριβώς συμπεριφορά περιδίνησης μπορεί να προκαλέσει και η απώλεια αεροδυναμικής αποτελεσματικότητας του στροφείου, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει μηχανική βλάβη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας αλλαγής του ανέμου κατά τη φάση της προσγείωσης.

Αν ο πιλότος επιχείρησε να προσγειωθεί σε διάσελο με ούριο άνεμο ή αν εκδηλώθηκε απότομη μεταβολή στη διεύθυνσή του, το ελικόπτερο ενδέχεται να παγιδεύτηκε αεροδυναμικά.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το σενάριο του ανθρώπινου παράγοντα ή κάποιου αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή κατά την κρίσιμη φάση προσέγγισης, εξαιτίας του οποίου χάθηκε ο έλεγχος των χειριστηρίων.

Γιατί το τελικό πόρισμα θα καθυστερήσει έναν χρόνο

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τον χρόνο έκδοσης του πορίσματος, ο κ. Καραϊωσηφίδης ήταν κατηγορηματικός, σημειώνοντας ότι απαιτείται περίπου ένας χρόνος:

«Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει νωρίτερα. Τα πορίσματα αυτού του είδους πρέπει να εμπλέξουν τους κατασκευαστές, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει εμφανής βλάβη», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι στο ενδιάμεσο διάστημα θα συνταχθεί ένα προκαταρκτικό πόρισμα με τα πρώτα στοιχεία.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τηρώντας πιστά τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας, ζήτησε προληπτικά τον έλεγχο όλων των ελικοπτέρων του συγκεκριμένου τύπου, ενώ ενημερώθηκε και η κατασκευάστρια εταιρεία μέσω της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται για συστημικό πρόβλημα που επηρεάζει τα αεροσκάφη του τύπου παγκοσμίως.