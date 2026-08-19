Δύο ημέρες μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν ένα βασικό σενάριο που φαίνεται να προκάλεσε τη συντριβή.

Μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, εξέταση και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες που κατέγραψαν το θλιβερό περιστατικό της Δευτέρας 17 Αυγούστου, βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην επίλυση αυτού του «μυστηρίου».

Τα θύματα της τραγωδίας, ο 53χρονος έμπειρος χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, ο Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που ταξίδευαν στο νησί για να απολαύσει τον μήνα του μέλιτος του.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την μοιραία πτώση. Στο βίντεο διακρίνεται το Bell 206 να ακολουθεί κανονική πορεία, καθώς πλησιάζει το ελικοδρόμιο που επρόκειτο να προσγειωθεί.

Βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο:

Ξαφνικά, λίγα μόλις μέτρα από το ελικοδρόμιο, χάνει απότομα ύψος και περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Η περιδίνηση αυτή διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, πριν το Bell 206 πέσει στο έδαφος. Μετά τη συντριβή, ακολούθησε έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου που βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση κατέθεσε πως είναι πιθανό να υπήρξε πρόβλημα στον έλικα.

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Το βασικό σενάριο, λοιπόν, που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι ο χειριστής αντιλήφθηκε ότι υπήρχε κάποια βλάβη στον έλικα και προσπάθησε να κάνει κινήσεις, ώστε να σωθούν. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, αφού το ελικόπτερο είχε χάσει αρκετό ύψος.

Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο που έβγαινε από το ελικόπτερο. Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν την πτώση.

Το ενδεχόμενο δηλαδή να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο είναι αυξημένο. Μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.

Σημειώνεται, όμως, πως τα ακριβή αίτια της συντριβής από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι δεν έχουν αποσαφηνιστεί και οι έρευνες συνεχίζονται.

Αναγκαστικούς ελέγχους στο ουραίο στροφείο των ελικοπτέρων «Bell 206» διέταξε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου «Bell 206» εστάλη την Τρίτη (18/8), με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα «Bell 206» εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

– Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.

– Λειτουργικό έλεγχο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

Έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε πως «τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)».