Βαθιά συγκίνηση φαίνεται να έχει προκαλέσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία η κίνηση του πατέρα του αδικοχαμένου Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος, υπηρετώντας επί σειρά ετών ως μηχανικός στα μαχητικά Phantom, απέστειλε μία άκρως τεχνική επιστολή προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), αποτυπώνοντας τις εκτιμήσεις του για τα πιθανά αίτια της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, οι πραγματογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας αναλύουν βίντεο-ντοκουμέντα, συνομιλίες και συντρίμμια, εστιάζοντας σε 7 συγκεκριμένα σενάρια για την ακαριαία απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους σε χαμηλό ύψος.

Τα 7 σενάρια που εξετάζουν οι πραγματογνώμονες

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας αναλύει τα διαθέσιμα βίντεο-ντοκουμέντα, τις ηχογραφήσεις των ασυρμάτων και τα συντρίμμια του μαχητικού.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε επτά βασικά σενάρια, στα οποία φέρεται να εστιάζει σε μεγάλο βαθμό και η επιστολή του πατέρα του Επισμηναγού:

Πρόσκρουση με πτηνό (Bird Strike): Η εισρόφηση πτηνού ή σμήνους στους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια πτήσης σε χαμηλό ύψος μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των πτερυγίων του συμπιεστή, έκρηξη ή φωτιά στον κινητήρα. Αν αυτό συνέβη την ώρα που οι χειριστές εκτελούσαν κλειστή στροφή πάνω από τον διάδρομο της Τανάγρας, η ακαριαία απώλεια ώθησης απέκλεισε κάθε περιθώριο αντίδρασης. Φαινόμενο «Wind Shear» / Καθοδικό ρεύμα: Εξετάζονται τα μικροκλιματικά δεδομένα της περιοχής για το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να χτυπήθηκε από ξαφνικό, βίαιο καθοδικό ρεύμα αέρα (microburst) που το «έσπρωξε» προς το έδαφος. Μηχανική εμπλοκή στα πηδάλια (Flight Controls): Η πιθανότητα αιφνίδιας φυσικής εμπλοκής στις επιφάνειες ελέγχου (πτερύγια ή οριζόντιο σταθεροποιητή), που κατέστησε το μαχητικό εντελώς ακυβέρνητο. Απώλεια υδραυλικής πίεσης: Το Phantom διαθέτει διπλά υδραυλικά συστήματα. Μια ολική και ακαριαία απώλεια πίεσης λόγω διαρροής θα «κλείδωνε» τα χειριστήρια στην υπάρχουσα θέση. Αιφνίδια κράτηση κινητήρα (Engine Stall): Κατά την εκτέλεση κλειστής δεξιάς στροφής με μεγάλη κλίση, μια πιθανή βλάβη από αστοχία υλικού στον έναν από τους δύο κινητήρες, θα προκαλούσε απότομη απώλεια ισχύος. Χωρικός αποπροσανατολισμός (Vertigo): Παρά την υψηλή εκπαίδευση των πιλότων, εξετάζεται η πιθανότητα στιγμιαίας απώλειας προσανατολισμού, λόγω των ακραίων δυνάμεων G που ασκήθηκαν στον ελιγμό. Αεροδυναμική απώλεια στήριξης (Stall): Καθώς το αεροσκάφος πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος (περίπου 300 πόδια), αν ξεπεράστηκαν τα όρια της γωνίας προσβολής πάνω στη στροφή, το βαρύ μαχητικό ενδέχεται να έπεσε σε ελεύθερη πτώση.

Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει το αεροσκάφος:

Βίντεο από το σημείο της συντριβής:

Παράλληλα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) προχωρούν άμεσα στην οικονομική ενίσχυση των δύο οικογενειών με 50.000 ευρώ έκαστη, ενώ παράλληλα προβαίνουν στη πλήρη διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των συζύγων και των προστατευόμενων μελών τους.

Πώς έγινε η τραγωδία στο Athens Flying Week στην Τανάγρα

Το διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom της ιστορικής 338 Μοίρας «Άρης», με χειριστές τον Επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια και τον Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατέπεσε ανεξέλεγκτο κατά τη διάρκεια απαιτητικού ελιγμού, στο πλαίσιο της μεγάλης αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στον ακαριαίο θάνατο τους δύο έμπειρους αξιωματικούς.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, το F-4 Phantom επιχειρούσε έναν ελιγμό εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών (High-Speed, High-G Turn) προσεγγίζοντας τον διάδρομο της Τανάγρας.

Κατά την εκτέλεση της κλειστής δεξιάς στροφής, εκτιμάται ότι σημειώθηκε αεροδυναμική απώλεια στήριξης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να χάσει απότομα ύψος.

Λόγω του χαμηλού ύψους, της μεγάλης ταχύτητας και της ισχυρής κλίσης, η ενεργοποίηση του συστήματος εκτίναξης των καθισμάτων ήταν αδύνατη, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο σωτηρίας στους δύο χειριστές.

Αμέσως το αεροσκάφος προσέκρουσε με σφοδρότητα στις εγκαταστάσεις της τοπικής εταιρείας «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ», με την άτρακτο να κόβεται στα δύο.

Συντρίμμια του αεροσκάφους εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Η απώλεια των δύο χειριστών προκάλεσε βαθιά θλίψη.

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, με καταγωγή από τον Πύργο, αφήνει πίσω του ένα 5χρονο αγοράκι, ενώ ο 47χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, από την Πάτρα, επρόκειτο το ερχόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να βαπτίσει την μόλις 5 μηνών κορούλα του.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον Υπουργό να εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των πεσόντων.