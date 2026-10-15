Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Σύρο, έπειτα από πτώση ενός 52χρονου άνδρα σε πηγάδι βάθους περίπου 15 μέτρων. Για τον απεγκλωβισμό του οργανώθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να προχωρήσουν στη διάσωση του άνδρα.

Απεγκλωβίστηκε με ειδικό εξοπλισμό

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν τον 52χρονο και να τον ανασύρουν με ασφάλεια από το πηγάδι. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 52χρονος έπεσε στο πηγάδι δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές και παραμένουν υπό διερεύνηση.