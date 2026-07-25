Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Το πρωί του Σαββάτου (25/07) πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος παρουσία των Αρχών, με στόχο να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία και τα κενά της υπόθεσης.

Παρά τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων περί απόπειρας ληστείας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις αρχές να στρέφονται πλέον στην ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων.

Η αναπαράσταση του εγκλήματος και τα «κενά» της υπόθεσης

Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στο σημείο του εγκλήματος η αναπαράσταση της δολοφονίας, η οποία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διήρκεσε περίπου 3 ώρες.

Η διαδικασία κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας των σημαντικών ασαφειών και κενών που έχουν εντοπιστεί στις καταθέσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στα αποτελέσματα της διαδικασίας σημείωσε:

«Η αναπαράσταση ξεκαθάρισε λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Η Αστυνομία θα συνεχίσει την έρευνα, θα γίνει και εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που ίσως μας δώσουν περισσότερα στοιχεία».

Η εκδοχή της απόπειρας ληστείας

Αν και οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται κατά τις ανακρίσεις ότι προέβησαν στην πράξη τους στο πλαίσιο απόπειρας ληστείας, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν την εκδοχή αυτή με επιφυλακτικότητα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, «το κίνητρο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο».

Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζουν στην ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων (τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα και ψηφιακά πειστήρια), προκειμένου να διακριβώσουν αν υπήρχε προηγούμενη σχέση, σχεδιασμός ή διαφορετικό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της άτυχης 41χρονης.

Παρ’όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων δεν φαίνεται να παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά στον χώρο από τους αστυνομικούς, προκειμένου να περιγράψουν με λεπτομέρεια όσα συνέβησαν.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, η αρμόδια Εισαγγελέας έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, δίνοντας εντολή για τη συνέχιση της προανακριτικής διαδικασίας χωρίς να προχωρήσει, προς το παρόν, στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής και οι ισχυρισμοί για άμυνα

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/07). Σύμφωνα με την κατάθεση του 41χρονου συλληφθέντος, η διασώστρια εισέβαλε στο σπίτι, ακινητοποίησε και έδεσε σε μια ξύλινη καρέκλα την 30χρονη σύζυγό του, απειλώντας την με μαχαίρι.

Στη συμπλοκή που ακολούθησε, η 41χρονη διασώστρια τραυμάτισε την 30χρονη ένοικο με μαχαίρι στην περιοχή της κοιλιάς, ο 41χρονος σύζυγος παρενέβη καταφέρνοντας να της αποσπάσει το μαχαίρι και να την χτυπήσει πισώπλατα στην πλάτη, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς: «Την αφόπλισα και αμύνθηκα».

Αιμόφυρτη, η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο κάτω στην αυλή του κτίσματος, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή παρά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Στο σημείο της εισόδου εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και μια σπασμένη ξύλινη καρέκλα, η οποία εξετάζεται ως πειστήριο της άγριας πάλης.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.: Οπλοστάσιο σε σακίδιο και αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο στο όχημα αλλά και στα προσωπικά αντικείμενα της 41χρονης, εντοπίζοντας στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις επιθετικές της προθέσεις κατά την άφιξή της στο σπίτι του ζευγαριού:

Στο σακίδιο: Βρέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι-ρέπλικα , ένα κοπίδι , καθώς και ένα μαχαίρι.

Βρέθηκε ένα , ένα , καθώς και ένα μαχαίρι. Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο: Κατασχέθηκαν ένας λοστός , μια κουκούλα τύπου «full face» και προστατευτικά γάντια.

Κατασχέθηκαν ένας , μια κουκούλα τύπου και προστατευτικά γάντια. Στο σημείο του εγκλήματος: Εντοπίστηκαν συνολικά δύο μαχαίρια, ένα που έφερε μαζί της η 41χρονη και ένα δεύτερο, με το οποίο ο 41χρονος ένοικος της κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα.

Όπως προκύπτει από το υλικό των καμερών ασφαλείας, η 41χρονη έφτασε στο σπίτι φορώντας το παντελόνι της στολής εργασίας της και άφησε στην είσοδο το σακίδιο με τον λοστό και το αεροβόλο, πριν εισβάλει στο εσωτερικό με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Οικονομικές διαφορές, ενοίκια και η σύλληψη της συζύγου

Αν και αρχικά το ζευγάρι υποστήριξε ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας, οι έρευνες των Αρχών προσανατολίζονται στο σενάριο των οικονομικών διαφορών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι χρωστούσε χρηματικά ποσά στην 41χρονη νοσηλεύτρια, με ανεπιβεβαίωτες αναφορές να κάνουν λόγο για οφειλόμενα ενοίκια.

Η 41χρονη, βρισκόταν στο νησί για θερινές διακοπές με τα δύο της παιδιά, ηλικίας 10 και 13 ετών.

Η τραγικότητα της υπόθεσης εντείνεται καθώς η ανήλικη κόρη της γιόρταζε τα γενέθλιά της την ημέρα του φονικού.

Παρά το γεγονός ότι η 30χρονη σύζυγος αφέθηκε αρχικά ελεύθερη μετά τις πρώτες καταθέσεις, μετά από νεότερη εντολή της Εισαγγελέως συνελήφθη και αυτή, καθώς εξετάζεται ο βαθμός εμπλοκής της στη συμπλοκή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το φονικό επεισόδιο.