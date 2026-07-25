Μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης του επεισοδίου και του φονικού μαχαιρώματος που οδήγησε στον θάνατο την 41χρονη διασώστρια, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σήμερα το πρωί στην κατοικία του ζεύγους στην Άνω Σύρο, στον τόπο δηλαδή συντελέστηκε το μοιραίο συμβάν την περασμένη Πέμπτη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που διέμενε στην συγκεκριμένη κατοικία.

Ο 41χρονος άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στην δολοφονική επίθεση με το μαχαίρι εναντίον της 41χρονης διασώστριας, κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε επίσης δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Αμέσως μετά οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου, παρουσία των συνηγόρων τους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, για να αποφασίσει για τα περαιτέρω…

Παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ θα γίνει και εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, που έχει στη διάθεση της η Αστυνομία, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θα γίνει και εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, που ίσως μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Για εμάς το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο, παρόλο που αναφέρεται η απόπειρα ληστείας ως κίνητρο από την πλευρά των δύο συλληφθέντων. Βέβαια, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση και έχουν επαναπροσαχθεί στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες αναμένουμε την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και θα πρέπει να αναμένουμε και τις διώξεις που τυχόν θα ασκηθούν σε βάρος τους».

Παράλληλα η κ. Δημογλίδου, ανέφερε πως υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εξωτερικά της οικίας στη διάθεση των Αρχών, ωστόσο δεν είναι γνωστό το τι ακριβώς συνέβη εντός της οικίας. «Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει όντως τη γυναίκα να προσεγγίζει, με τον τρόπο που προσέγγισε την οικία, όπως αναφέρουν και οι δύο συλληφθέντες. Χωρίς όμως να μπορεί να ξεκαθαρίσει για εμάς το κίνητρο. Σίγουρα η γυναίκα έφερε ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι ουσιαστικά, στην κατοχή της, όπως και ένα σακίδιο στο οποίο διαπιστώσαμε συνέχεια ότι υπήρχε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο βέβαια δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε. Όπως επίσης δεν φαίνεται να αφαιρέθηκε και κάτι από την οικία. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για τετελεσμένη ληστεία, παρά μόνο για απόπειρα. Κάτι το οποίο όμως για εμάς δεν είναι ξεκάθαρο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Γιατί ζητήθηκε η αναπαράσταση

Επίσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., σημείωσε πως ο τραυματισμός της 41χρονης γυναίκας με το μαχαίρι πραγματοποιήθηκε εντός της οικίας και στη συνέχεια ένας εκ των δύο καταδίωξε τη διασώστρια και την τραυμάτισε εκ νέου, όπως προκύπτει τόσο από το βιντεοληπτικό υλικό, όσο και από αυτά που αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, αλλά και οι ίδιοι οι συλληφθέντες. «Γι’ αυτό ακριβώς ζητήθηκε και η διαδικασία της αναπαράστασης από τον εισαγγελέα. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς και υπάρχει το δικαίωμα της άμυνας και της αυτοπροστασίας στο ποινικό μας δίκαιο. Όμως αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο που προβλέπεται από τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε ενδεικτικά η κ. Δημογλίδου και συμπλήρωσε:

«Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το κίνητρο του θύματος. Για ποιο λόγο δηλαδή, το θύμα έφτασε στην οικία του ζευγαριού. Έχουμε μόνο τη θέση των κατηγορούμενων. Ίσως ήταν και ένα στοιχείο το οποίο έδωσε στην εισαγγελική αρχή την επιλογή του να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν οι κατηγορούμενοι τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας».

Σήμερα το πρωί (25/7), σε μια διαδικασία που διήρκεσε τουλάχιστον τρεις ώρες ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου. Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, συνοδεία αστυνομικών, η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης, ώστε να ακολουθήσει η δική του αναπαράσταση των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες δεν παρουσίασαν αντιφάσεις ούτε μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής παρουσίας τους στην αναπαράσταση, ούτε σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις που είχαν δώσει στις αστυνομικές αρχές.