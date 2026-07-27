Από την μαχαιριά που δέχτηκε πισώπλατα προήλθε ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Στο μεταξύ αύριο Τρίτη 28/07 αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο δράστης της δολοφονίας και η σύζυγός του.

Ο 41χρονος άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ότι ο θανατηφόρος τραυματισμός της διασώστριας συνέβη επειδή βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας.

Η αποκάλυψη του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου

Την αποκάλυψη ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για την κατάρρευση της γυναίκας που μαχαιρώθηκε πισώπλατα στη Σύρο, από την σύζυγο του δράστη που τηλεφώνησε όμως στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, έκανε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος που έγραψε:

«Για την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, που δολοφονήθηκε και πριν γίνει η κηδεία της έσπευσαν να την καταδικάσουν: Την κλίση στο 112 μέσω Ρόδου, για την μεταφορά της με ΕΚΑΒ από το σοκάκι σχεδόν νεκρή έδωσε η σύζυγος του δράστη , που ανέφερε την δική τους εκδοχή. Δεν εμφανίστηκαν όμως στο σημείο που κατέρρευσε η διασώστρια να βοηθήσουν.

Η 42ΧΡΟΝΗ διασώστρια υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ ΑΤΤΙΚΗΣ και ήταν μια γυναίκα διαζευγμένη με δύο μικρά παιδιά που αγωνιζόταν με δεύτερη δουλειά, τίμια να τα μεγαλώνει. Ουδέποτε είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία της.

Την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας της έλαβε κανονική άδεια και πήγε στη Σύρο στο νησί καταγωγής της για τα γενέθλια του παιδιού της.

Το ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ για τη παραλαβή της γυναίκας από το σοκάκι χωρίς τις αισθήσεις της έχοντας φάει μια θανάσιμη μαχαιριά πισώπλατα, χωρίς εμφανή άλλα κτυπήματα από τη γλάστρα και την καρέκλα, ειδοποιήθηκε μέσω ΡΟΔΟΥ από το 112 κατόπιν τηλεφωνήματος που έγινε από τη σύζυγο του δράστη. Ανέφερε τη δική τους εκδοχή για το συμβάν δηλαδή ότι τραυματίστηκε γυναίκα από το σύζυγό της που ήταν σε άμυνα; Ή κλίση έγινε 17.09 μμ».

Και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχίζει βάζοντας κάποια ερωτήματα:

«Όταν έφθασαν οι διασώστες στο σημείο με τα πόδια γιατί ήταν σε σοκάκι του νησιού που δεν προσέγγιζε ασθενοφόρο κοντά στη διασώστρια που ήταν χωρίς τις αισθήσεις ήταν ένας τουρίστας που έκανε ΚΑΡΠΑ.

Το ζευγάρι των δραστών αφού ήξεραν για το σοβαρό τραυματισμό της διασώστριας και προκλήθηκε από άμυνα, δεν θα έπρεπε να είναι στο σημείο και να παρέχουν βοήθεια;

Έφθασαν οι διασώστες και στη μεταφορά της με το φορείο μέσα στα σοκάκια της ΣΥΡΟΥ βοήθησαν άτομα που ήταν στο σημείο. Η διαδρομή με τα πόδια και το φορείο διήρκησε περί τα 10 λεπτά.

Πάλι άφαντο για να βοηθήσει το ζευγάρι που έκανε το τηλέφωνο στο 112.

Δεν εμφανίστηκαν καθόλου στο σημείο που κατέρρευσε η διασώστρια.

Δεν θα έπρεπε να είναι δίπλα της συγκλονισμένοι αφού συνέβη το κακό σε άμυνα.

Νοίκια δεν πήγε να εισπράξει δεν ήταν δικό της το σπίτι.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το σοκάκι τη παρέλαβε ντυμένη με το παντελόνι του ΕΚΑΒ που φωσφορίζει και μαύρο φούτερ. Επίσης φορούσε μάσκα μιας χρήσης και γάντια μιας χρήσης».

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:

«Μια γυναίκα που έχει μάθει στο εύκολο χρήμα όπως λένε κάποιοι γιατί να σκοτώνεται δουλεύοντας 24 ώρες το 24 ωρο κάνοντας δεύτερη δουλειά ως διασώστρια;

Πως είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι με αυτή την αμφίεση που προδίδει από μακριά, ημέρα μεσημέρι κτυπώντας το κουδούνι πήγε να ληστέψει ή να σκοτώσει ; Σε σπίτι γνωστών μάλιστα; Ναι κράταγε μαχαίρι.

Η ίδια όμως δεν έδωσε αλλά δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα πισώπλατα με μαχαίρι και κυνηγήθηκε με γλάστρες και καρέκλες.

Δεν παραπέμπουν όλα αυτά σε άμυνα.

Τέτοιο μένος προς τη συνάδελφο από τον δράστη και τη σύζυγο γιατί;

Είναι λοιπόν ντροπή ακόμη δεν έγινε η ταφή της συναδέλφου, ακόμη ερευνά την υπόθεση η αστυνομία να βγαίνουν συμπεράσματα που σπιλώνουν τη μνήμη της κυρίως στα παιδιά της και βγάζουν λάδι τους δράστες του εγκλήματος.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τους συναδέλφους του ΕΚΑΒ.

Να σταματήσουν κάποιοι να συκοφαντούν τους διασώστες του ΕΚΑΒ που καθημερινά σώζουν δεκάδες ζωές ασθενών».

Η συνήγορος της οικογένειας της διασώστριας

Πάντως, και από την πλευρά του θύματος, η συνήγορος της οικογένειας της διασώστριας απορρίπτει κατηγορηματικά την υπόθεση της ληστείας. Όπως επισημαίνει, η διασώστρια δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιτεθεί ή να ακινητοποιήσει κάποιον. «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα» δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεκτιμούν το γεγονός ότι στο σπίτι του ζευγαριού είχε καταγραφεί απόπειρα ληστείας περίπου δέκα ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τα κίνητρα πίσω από την φονική συμπλοκή.