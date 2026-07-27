Στο φως της δημοσιότητας έρχεται φωτογραφικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τις κρίσιμες στιγμές πριν και μετά τη μοιραία συμπλοκή στην Άνω Σύρο, με θύμα την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Το υλικό αυτό αποτυπώνει την αλληλουχία των γεγονότων, για το έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του νησιού, αλλά και την κοινή γνώμη.

Στις εικόνες φαίνεται η άφιξη του θύματος έξω από την κατοικία του ζευγαριού, η προσπάθειά της να μπει μέσα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κρατώντας μαχαίρι, καθώς και η μεταγενέστερη φυγή της.

Παράλληλα, καταγράφεται ο 41χρονος να την καταδιώκει κρατώντας ξύλινη καρέκλα και μαχαίρι, ακολουθούμενος από την 31χρονη σύντροφό του.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τη δικαστική έρευνα, καθώς δεν αποκλείεται να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των κατηγοριών, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το ζευγάρι, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η 41χρονη εισήλθε στην κατοικία τους και τους επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι, γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, τους οδήγησε να αντιδράσουν σε αυτοάμυνα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο για «άλλη μία γυναικοκτονία». Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η 42χρονη εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Αττικής και βρισκόταν στη Σύρο με άδεια, καθώς το νησί ήταν ο τόπος καταγωγής της. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σύρου φορούσε ακόμη τη στολή της διασώστριας, καθώς και τα γάντια της, ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης. Όπως είπε, πιθανότατα είχε πιάσει στη Σύρο δεύτερη δουλειά, για να ενισχύσει το εισόδημά της, κατά την περίοδο της άδειάς της από το ΕΚΑΒ Αττικής.

«Άλλη μία γυναικοκτονία από έναν άνδρα άνανδρο και κτήνος. Να σαπίσει στη φυλακή. Η βία, οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν ελαφρυντικά», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου έχει ασκήσει στον 41χρονο δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 31χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας.

Η άφιξη της 41χρονης στην οικία

Βάσει των στοιχείων από την εξωτερική κάμερα, η 41χρονη προσεγγίζει τα σκαλοπάτια της αυλής στις 17:02:03. Έχει καλυμμένο ολόκληρο το πρόσωπο και το κεφάλι της, πιθανότατα για να μην καταστεί δυνατή η αναγνώρισή της.

Η γυναίκα φορά το παντελόνι της στολής των διασωστών, κρατά στο αριστερό χέρι μια μπλε σακούλα και φέρει στον ώμο ένα μαύρο σακίδιο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εντός του σακιδίου εντοπίστηκαν εκ των υστέρων ένα αεροβόλο πιστόλι-ρέπλικα και ένα κοπίδι.

Στις 17:02:41, η 41χρονη χτυπά το κουδούνι της κατοικίας χρησιμοποιώντας τη σακούλα στο χέρι της, προκειμένου να μην αφήσει αποτυπώματα. Στο σημείο αυτό έχει εναποθέσει το σακίδιο στην άκρη της αυλής, ενώ στο δεξί της χέρι διακρίνεται ένα μαχαίρι.

Η απόπειρα διαφυγής και η καταδίωξη

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03:00, το θύμα φαίνεται να φεύγει εσπευσμένα από το σπίτι. Κινείται προς το μέρος όπου είχε αφήσει το σακίδιο, το παραλαμβάνει και προσπαθεί να απομακρυνθεί. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σηκώνει το βάρος με το δεξί χέρι, στο οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε τραυματισμός.

Στις 17:03:03, ο 41χρονος βγαίνει από την πόρτα της οικίας κρατώντας μια ξύλινη καρέκλα και ένα μαχαίρι στο δεξί του χέρι, κινούμενος προς το μέρος της. Στις 17:03:08, η κάμερα καταγράφει και την 31χρονη να ακολουθεί τα βήματά του.

Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βγαίνουν από το πεδίο ορατότητας της κάμερας, καθώς η συμπλοκή συνεχίστηκε εκτός της αυλής.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (05.03.08 μ.μ.), η κάμερα «πιάνει» και την 31χρονη σύντροφό του, η οποία ακολουθεί και κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Από την προβολή της κάμερας που καταγράφει αποκλειστικά τον χώρο της αυλής – όπως ήταν τοποθετημένη – φαίνεται να μην υπάρχει στο πλάνο πλέον ο 41χρονος και το θύμα, καθώς προφανώς συνεχίστηκε η καταδίωξη.

Όπως προκύπτει από τη χρονική σήμανση του βιντεοληπτικού υλικού, ο συνολικός χρόνος από την άφιξη του θύματος έως τη στιγμή της καταδίωξης δεν ξεπερνά το ένα λεπτό, υποδηλώνοντας ότι τα συμβάντα εντός της οικίας διαδραματίστηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή και τα ερωτήματα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος της 41χρονης προήλθε από κακώσεις στον θώρακα που προκλήθηκαν από νύσσον (μυτερό) και τέμνον όργανο, οι οποίες προκάλεσαν ρήξη στον πνεύμονα.

Τα νέα στοιχεία ενσωματώνονται στη δικογραφία της υπόθεσης, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και το κίνητρο που οδήγησαν την 41χρονη στην απόφαση να επισκεφθεί τη συγκεκριμένη οικία.

Πηγή: Κοινή Γνώμη Κυκλάδων