Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, αναφέρεται στις καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν με επιβάτες του πλοίου Crown Iris στη Σύρο, παρουσία παιδιών και ιερέων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα περιγράφονται.

Όπως επισημαίνει, τέτοιου είδους περιστατικά προσβάλλουν την τοπική κοινωνία και αναδεικνύουν την ανάγκη σεβασμού προς τους θρησκευτικούς χώρους και τον τόπο που υποδέχεται τους επισκέπτες.

«Ο σεβασμός στους θρησκευτικούς χώρους και στην τοπική κοινωνία είναι αδιαπραγμάτευτος», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η φιλοξενία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη χωρίς την αντίστοιχη υπευθυνότητα από την πλευρά των επισκεπτών.

Παράλληλα, ο Γιώργος Βάλλης στέκεται ιδιαίτερα στην αναφορά για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο πλοίο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια εκατοντάδων ανθρώπων και δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Όπως αναφέρει, οι έλεγχοι θα πρέπει να ολοκληρωθούν με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα, ενώ, εφόσον διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό, θα πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι.

«Δεν μπορεί κάποιοι να προσβάλλουν έναν τόπο που τους φιλοξενεί και παράλληλα να δημιουργούνται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων ανθρώπων», σημειώνει, καταλήγοντας με ένα σαφές μήνυμα:

«Η φιλοξενία έχει όρια. Ο σεβασμός είναι υποχρέωση και η ανθρώπινη ζωή δεν είναι παιχνίδι».