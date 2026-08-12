Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, γύρω στις 17:45, στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν μια 16χρονη κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τον τοπικό μώλο.

Η κινητοποίηση της ναυαγοσώστριας της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.), Παρασκευής, ήταν ακαριαία. Μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, έσπευσε στο σημείο με τη σανίδα διάσωσης και προχώρησε άμεσα στην ακινητοποίηση του αυχένα της ανήλικης με ειδικό κολάρο, εφαρμόζοντας πιστά τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την αποφυγή επιπλέον επιπλοκών.

Με τη βοήθεια ενός λουόμενου, η τραυματισμένη κοπέλα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην αμμουδιά, όπου και παραδόθηκε στο εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Παρά το έντονο σοκ, η 16χρονη διατήρησε τις αισθήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσωσης.

Η καθοριστική παρέμβαση της Παρασκευής επιβεβαιώνει την υψηλή κατάρτιση και την ετοιμότητά της, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να διαχειριστεί επικίνδυνες καταστάσεις στις ακτές, προστατεύοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανθρώπινες ζωές.