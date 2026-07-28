Ένα επικίνδυνο περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία Βάρη της Σύρου, όταν ένας Γάλλος τουρίστας αψήφησε τις συστάσεις της ναυαγοσώστριας και ανοίχτηκε στη θάλασσα με μια φουσκωτή βάρκα, έχοντας μαζί του τα τέσσερα ανήλικα κοριτσάκια του, όλα ηλικίας κάτω των δέκα ετών.

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, ο πατέρας δεν έφερε εξοπλισμό ασφαλείας. Πολύ σύντομα, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τη βάρκα στα ανοιχτά, προκαλώντας τον πανικό της μητέρας που παρακολουθούσε έντρομη από την ακτή, και άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Η Παρασκευή, ναυαγοσώστρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ), αντέδρασε ακαριαία. Βούτηξε στο νερό εξοπλισμένη με τη ναυαγοσωστική σανίδα και το διασωστικό σημαδούρι (rescue can) και προσέγγισε ταχέως την οικογένεια. Με απόλυτη ψυχραιμία, ανέβασε τα δύο παιδιά πάνω στη σανίδα, ενώ ρυμούλκησε με το rescue can τον πατέρα και τα άλλα δύο κορίτσια, οδηγώντας τους όλους με ασφάλεια στην κοντινότερη ακτή.

Η συγκίνηση στην παραλία ήταν έκδηλη μόλις ολοκληρώθηκε η διάσωση. Η μητέρα ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ τα τέσσερα κοριτσάκια την αγκάλιασαν σφιχτά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους.

Η άμεση παρέμβαση και ο υψηλός επαγγελματισμός της Παρασκευής αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, ενώ το συμβάν υπενθυμίζει σε όλους τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας: αποφεύγουμε αυστηρά την είσοδο στη θάλασσα με φουσκωτά μέσα, όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι και φροντίζουμε να φοράμε πάντα σωσίβιο.