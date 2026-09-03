Για περισσότερο από έναν μήνα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση της Σύρου, με σκοπό να διαλευκανθεί πλήρως η στυγερή δολοφονία της 42χρονης διασώστριας.

Νέα κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα έρχεται να ρίξει φως στην τραγωδία της γυναίκας που την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, έχοντας κρυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα, πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

Από την πλευρά τους, οι ένοικοι υποστήριξαν ότι το θύμα της δολοφονίας προσπάθησε να τους ληστέψει και τότε ήταν που, αμυνόμενος , ο 41χρονος την μαχαίρωσε στην πλάτη αφότου την κυνήγησε πετώντας της γλάστρες και καρέκλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να προηγήθηκε άλλη απόπειρα, καθώς λίγες μέρες πριν το φονικό είχε σημειωθεί απόπειρα ληστείας στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, η 42χρονη διασώστρια είχε ταξιδέψει στο νησί μια μέρα πριν την απόπειρα και το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι και μία μέρα μετά το περιστατικό, ενώ ερευνάται αν είχε προσεγγίσει ένα παιδί που διέμενε μόνιμα στο νησί και να το είχε ρωτήσει για το πού βρίσκεται το σπίτι του 41χρονου κατηγορούμενου.

Η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα

Καταλυτική για την εξέλιξη των ερευνών είναι η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές:

«Είδα τον κατηγορούμενο πάνω από τη γυναίκα. Της κρατούσε τα χέρια, τα είχε σταυρωμένα και της τα τραβούσε. Η 42χρονη ήταν ξαπλωμένη στο έδαφος, μπρούμυτα, με το κεφάλι και την κοιλιά κάτω. Φορούσε ακόμη την κουκούλα, είχε κρυμμένα τα χαρακτηριστικά».

«Άκουσα ουρλιαχτά»

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε για τις δραματικές στιγμές:

«Άκουσα ουρλιαχτά. Μια γυναίκα φώναζε, ούρλιαζε… Μετά άκουσα και άλλη μια γυναικεία φωνή να ουρλιάζει. Έτρεχε και μετά μιλούσε στο τηλέφωνο, πιθανόν να καλούσε ασθενοφόρο. Ακούστηκε και μια αντρική φωνή για λίγο και μετά σιωπή».

«Το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο στα αίματα»

Όσον αφορά τα ευρήματα στο σημείο, σημείωσε:

«Είδα δύο μαχαίρια. Το ένα ήταν δίπλα από το θύμα και τον κατηγορούμενο, ήταν γεμάτο στα αίματα και η λαβή του είχε λυγίσει. Πιο μακριά, στα σκαλιά του σπιτιού, είδα και ένα μεγάλο μαχαίρι… ήταν καθαρό», ενώ συμπλήρωσε πως «το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο στα αίματα».

Μετά την απολογία του την Τρίτη 4 Αυγούστου, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση.