Νέα, δεύτερη αυτοψία, στον τόπο της φονικής συμπλοκής στη Σύρο, που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει νεκρή από πισώπλατη μαχαιριά η 42χρονη διασώστρια, γίνεται σήμερα Τρίτη 28/07, μετά από παραγγελία της Ανακρίτριας, που προσπαθεί να εξακριβώσει πλήρως τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το έγκλημα.

Αμέσως μετά, την δική τους εκδοχή για όσα έγιναν στην Άνω Σύρο και οδήγησαν στον θάνατο την 42χρονη διασώστρια Ευαγγελία Ζαγοριανού, δίνουν οι δύο συλληφθέντες, το ζευγάρι δηλαδή, που κατηγορείται για το φονικό και ισχυρίζεται πως η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι του, κρατώντας ένα μαχαίρι.

Να αλλάξει η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση

Την ίδια ώρα όμως η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς η πλευρά της οικογένειας της άτυχης γυναίκας ζητά την αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου και τη μετατροπή της δίωξης σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας της διασώστριας, Μαριζάννας Κίκιρη, το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής αποτυπώνει ξεκάθαρα τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του φονικού και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης ή τυχαίου συμβάντος.

Εικόνες και βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα «Κοινή Γνώμη» δείχνουν την διασώστρια να χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού και να μπαίνει μέσα, κρατώντας μαχαίρι στο χέρι της. Το πρόσωπό της είναι καλυμμένο και στα χέρια φοράει γάντια μίας χρήσεως.

Ο χρόνος που μένει στο σπίτι είναι ελάχιστος, μόλις λίγα δευτερόλεπτα, και αμέσως μετά, το βίντεο την δείχνει να τρέχει στην σκάλα και να την καταδιώκει με μία καρέκλα ο άνδρας, που συνελήφθη για τον φόνο της.

Ξοπίσω του τρέχει και η σύζυγός του, που φωνάζει από την κορυφή της σκάλας.

Λίγες στιγμές αργότερα η διασώστρια πέφτει χωρίς τις αισθήσεις της στο έδαφος και κάποιος της κάνει ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρει:

Από τις εικόνες συνάγεται -από την πλευρά της οικογένειας του θύματος- το συμπέρασμα ότι η γυναίκα μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι του ζεύγους.

«Την καταδίωξε και την έπληξε πισώπλατα»

Όπως επισημαίνει η Μαριζάννα Κίκιρη, νομική εκπρόσωπος της οικογένειας της 42χρονης διασώστριας, που μίλησε στη «Ζούγκλα», στο βίντεο αποτυπώνεται η γυναίκα να απομακρύνεται από το σημείο, με τον δράστη να την καταδιώκει με μένος. Η πλευρά της οικογένειάς της υποστηρίζει ότι το θανατηφόρο χτύπημα με το μαχαίρι καταφέρθηκε πισώπλατα, την ώρα που η 41χρονη προσπαθούσε να διαφύγει.

«Το υλικό από τις κάμερες είναι αποκαλυπτικό. Φαίνεται καθαρά ότι δεν πρόκειται για μια συμπλοκή σε καθεστώς άμυνας, αλλά για μια ενέργεια με σαφή πρόθεση. Ο δράστης την καταδίωξε και της κατάφερε το μοιραίο χτύπημα, ενώ εκείνη έφευγε», αναφέρει η δικηγόρος, τονίζοντας πως τα στοιχεία αυτά επιβάλλουν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ακούστε τις δηλώσεις της δικηγόρου Μαριζάννας Κίκιρη στη «Ζούγκλα»:

Η ανακοίνωση της οικογένειας της διασώστριας

Παράλληλα, η υπεράσπιση της οικογένειας ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 42χρονη βρέθηκε στο σημείο, καθώς και τον έλεγχο όλων των αντικειμένων και των ψηφιακών πειστηρίων που συλλέχθηκαν από την αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύεται στην Κοινή Γνώμη, η οικογένεια της διασώστριας αναφέρει:

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής, ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα). Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιό της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού. Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη. Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξοπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».

Τραγικές φιγούρες είναι τόσο τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας που έμαθαν τις προηγούμενες ώρες ότι η μητέρα τους δεν είναι πια στη ζωή, όσο και οι γονείς της, που δεν μπορούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν και τους στέρησαν την μονάκριβη κόρη τους. Σε αυτό το κλίμα γράφεται σήμερα ο τραγικός επίλογος για την 41χρονη διασώστρια, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τη γνώριζαν να τη συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία σε κλίμα οδύνης. Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως.