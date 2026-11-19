Νέα τροπή φαίνεται πως λαμβάνει η δικαστική διερεύνηση γύρω από τον θάνατο της διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Cyclades24, δρομολογείται η αποφυλάκιση του 41χρονου κατηγορουμένου, με την προσωρινή του κράτηση να αντικαθίσταται από περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο κατ’οίκον περιορισμός του με «βραχιολάκι», έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση, αν και το ακριβές σκεπτικό και οι επιμέρους λεπτομέρειες της απόφασης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το χρονικό της προφυλάκισης

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια σύνθετη προανακριτική διαδικασία. Αρχικά, η διαφωνία που είχε προκύψει ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα σχετικά με την προφυλάκιση του 41χρονου τον είχε οδηγήσει στον κατ’ οίκον περιορισμό, ωστόσο στη συνέχεια το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αποφάσισε τον εγκλεισμό του στη φυλακή.

Προς το παρόν, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η επικείμενη αντικατάσταση της κράτησης συνδέεται με νεότερα δεδομένα της δικογραφίας, καθώς δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση για τυχόν ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ή την εξέταση επικοινωνιών που ενδεχομένως επηρέασαν τη δικαστική κρίση.

Ανοιχτή η έρευνα ενόψει της δίκης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει βαθύ σοκ στην τοπική κοινωνία της Σύρου, συγκεντρώνοντας παράλληλα το πανελλήνιο ενδιαφέρον. Καθώς τα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της διασώστριας παραμένουν στο επίκεντρο της διερεύνησης, η ολοκλήρωση της έρευνας και η συνολική αξιολόγηση των στοιχείων αναμένονται καθοριστικές.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της δικαστικής διαδικασίας, δεν αποκλείεται η υπόθεση να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς, ωστόσο, ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.