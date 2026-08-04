Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, Βάγγυς Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου, ο 41χρονος οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, και αποφασίστηκε η κράτηση του μέχρι να ξεδιαλύνουν οι Αρχές όλες τις πτυχές αυτής της σύνθετης υπόθεσης.

Υπάρχουν κενά και αμφιβολίες για τις συνθήκες του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Το δικαστήριο ουσιαστικά έλαβε την απόφαση που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η Ανακρίτρια, η οποία είχε ζητήσει την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την Εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.

Ο άνδρας θα μείνει κρατούμενος μέχρι να υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση που συγκλόνισε το νησί. Υπενθυμίζουμε πως ακόμη αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που διενεργήθηκαν στη σορό της 42χρονης και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτό που ψάχνουν οι αστυνομικές και οι δικαστικές Αρχές είναι αν το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ ο 41χρονος βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας ή αν επιτέθηκε στο θύμα με σκοπό να την τραυματίσει.

Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη. Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πηγή: Cyclades 24