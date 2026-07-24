Eρωτηματικά προκαλεί ο χαμός μιας 41χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία βρέθηκε νεκρή στη Σύρο, μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι στην πλάτη.

Όπως έγινε γνωστό, η άτυχη γυναίκα, με οργανική θέση στην Αθήνα, δεν βρισκόταν στο νησί για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά πραγματοποιούσε τις θερινές της διακοπές, μαζί με τα δύο της παιδιά, ηλικίας 10 και 13 ετών. Η τραγικότητα της κατάστασης εντείνεται από το γεγονός ότι η ανήλικη κόρη της γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 41χρονη φέρεται να πήγε σε κατοικία όπου διαμένει ένα ζευγάρι, έχοντας πιθανότατα καλυμμένο το πρόσωπό της.

Εντός του σπιτιού ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση, με τη διασώστρια να επιτίθεται αρχικά κατά της γυναίκας που έμενε στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τη σύζυγό του, ο άνδρας παρενέβη, χτυπώντας την 41χρονη στην πλάτη με οξύ αντικείμενο, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα για το θανάσιμο επεισόδιο, ενώ η γυναίκα του αφέθηκε ελεύθερη μετά τη λήψη των πρώτων καταθέσεων.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Η 42χρονη φέρεται να επισκέφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) την κατοικία όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Εκεί ξέσπασε έντονη λογομαχία ανάμεσα στο θύμα και την 30χρονη ένοικο του σπιτιού.

Σύμφωνα με ένα σενάριο που εξετάζεται, το οποίο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί, η 30χρονη και ο σύζυγός της φέρονται να όφειλαν χρήματα στην 42χρονη νοσηλεύτρια, η οποία πήγε στο νησί αποφασισμένη να τα διεκδικήσει. Υπάρχει μάλιστα και αναφορά για ενοίκια που της όφειλαν, χωρίς όμως οι αστυνομικοί να επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, έφτασε στο σπίτι ο σύντροφος της 30χρονης, ο οποίος επιτέθηκε στην 42χρονη και την μαχαίρωσε πισώπλατα. Αιμόφυρτη η γυναίκα, προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας από το σημείο, όμως κατέρρευσε αναίσθητη λίγα μέτρα πιο κάτω, στην αυλή του κτηρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού πέταξαν αντικείμενα προς το μέρος της.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αστυνομικοί προσήγαγαν το ζευγάρι για την φονική επίθεση, το οποίο στην πρώτη του κατάθεση ισχυρίστηκε πως δέχτηκε επίθεση από την 42χρονη διασώστρια και ο άντρας είπε πως την μαχαίρωσε αμυνόμενος.

Είπαν μάλιστα, πως η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι τους με σκοπό την κλοπή. Στην κατάθεσή τους ισχυρίστηκαν πως είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έδεσε σε καρέκλα την ένοικο του σπιτιού, απειλώντας την με μαχαίρι.

«Την αφόπλισα και αμύνθηκα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο δράστης της επίθεσης, που περιέγραψε πώς πάλεψε μαζί της και πήρε το φονικό όργανο, που στην συνέχεια κάρφωσε στην πλάτη της 42χρονης.

Στην πιο κάτω φωτογραφία, φαίνεται η ξύλινη καρέκλα που βρέθηκε σπασμένη στην είσοδο του σπιτιού.

Τι υποστήριξε ο 41χρονος που συνελήφθη

Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρίσκονταν ο 41χρονος Α.Β. από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 42χρονη νοσηλεύτρια Ε.Ζ. κατά τη διάρκεια καβγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η 42χρονη μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι και φορώντας το παντελόνι από την στολή εργασίας της. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι.

Πληροφορίες από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζει η αστυνομία, αναφέρουν ότι η γυναίκα φτάνοντας στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, άφησε στην είσοδο ένα σακίδιο, που είχε μέσα έναν λοστό και ένα αεροβόλο, γεγονός που επιβεβαιώνει τις επιθετικές της προθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, που ακολούθησε στο σπίτι, το θύμα φέρεται να τραυμάτισε την σύζυγο του ιδιοκτήτη με μαχαίρι στην κοιλιά και αμέσως μετά ο 41χρονος χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι και χτύπησε την νοσηλεύτρια με την σειρά του στην πλάτη. Η 42χρονη βγήκε στη συνέχεια από την κατοικία και κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του, η οποία αρχικά προσήχθη και εξετάστηκε για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικές Αρχές της Σύρου συνεχίζουν τις έρευνες και τη λήψη καταθέσεων ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό για τη πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες που μετέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρουν ότι τα θανάσιμα τραύματα στο θύμα έγιναν στην είσοδο του σπιτιού από το ζευγάρι και πέρα από το μαχαίρι χρησιμοποιήθηκαν και «άλλου είδους αντικείμενα».

«Οι αναφορές που έχουμε λένε ότι κυνηγήθηκε ουσιαστικά (το θύμα) από το ζευγάρι στην συνέχεια και τραυματίστηκε εκ νέου. Είχε ήδη τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στην συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο» είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας και πρόσθεσε πως θα «πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση για να δούμε με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο χτυπήθηκε αυτή η γυναίκα και στην συνέχεια κατέληξε».