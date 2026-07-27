Την ερχόμενη Τρίτη 28/07 αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο δράστης της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η σύζυγός του.

Ο 41χρονος άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ότι ο θανατηφόρος τραυματισμός της διασώστριας συνέβη επειδή βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας.

Τα ερωτήματα γύρω από τα ακριβή αίτια της υπόθεσης παραμένουν αναπάντητα, με τις Αρχές να προσβλέπουν σε δύο καθοριστικά βήματα για την εξέλιξη των ερευνών:

Την ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να αποσαφηνίσει ποια από τα χτυπήματα ήταν τα σοβαρά και καίρια για τη ζωή της άτυχης γυναίκας και αν ο θάνατος προήλθε από το μαχαίρι που κάρφωσε στην πλάτη της ο 41χρονος δράστης ή από κάποιο από τα αντικείμενα που εκσφενδόνισε καταπάνω της.

που αναμένεται να αποσαφηνίσει ποια από τα χτυπήματα ήταν τα σοβαρά και καίρια για τη ζωή της άτυχης γυναίκας και αν ο θάνατος προήλθε από το μαχαίρι που κάρφωσε στην πλάτη της ο 41χρονος δράστης ή από κάποιο από τα αντικείμενα που εκσφενδόνισε καταπάνω της. Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς θα αναλυθούν οι επικοινωνίες στα τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να διαπιστωθούν οι τυχόν επαφές ή το υπόβαθρο της σχέσης που υπήρχε μεταξύ τους.

Πάντως, από την πλευρά του θύματος, η συνήγορος της οικογένειας της διασώστριας απορρίπτει κατηγορηματικά την υπόθεση της ληστείας. Όπως επισημαίνει, η διασώστρια δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιτεθεί ή να ακινητοποιήσει κάποιον. «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα» δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεκτιμούν το γεγονός ότι στο σπίτι του ζευγαριού είχε καταγραφεί απόπειρα ληστείας περίπου δέκα ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τα κίνητρα πίσω από την φονική συμπλοκή.