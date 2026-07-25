Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στην ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και στα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον τόπο του συμβάντος.

Σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε πισώπλατα την άτυχη γυναίκα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του διώκεται για άμεση συνέργεια. Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών και ζήτησε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου.

Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα σε εισαγγελέα και ανακριτή, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αναπαράστασης του εγκλήματος με θύμα τη 41χρονη διασώστρια, που έγινε το πρωί του Σαββάτου (25/7) στον μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου

Τη συγκεκριμένη διαδικασία διέταξε χθες η εισαγγελέας, για τη συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων σχετικά με τη διερεύνηση του εγκλήματος.

Παρά τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων περί απόπειρας ληστείας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις Αρχές να στρέφονται πλέον στην ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων.

Σημειώνεται πως αναμένεται η μεταφορά της σορού του θύματος σε ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Αθήνα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την αιτία που προκάλεσε τον θάνατο της διασώστριας. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται να μεταβληθεί το κατηγορητήριο.

Στο σπίτι που έγινε το επεισόδιο, σημείο πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων, με τους δύο κατηγορούμενους να υποδεικνύουν ξεχωριστά στους αστυνομικούς τις κινήσεις που έκαναν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι ισχυρισμοί τους δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές αποκλίσεις και συνεκτιμώνται μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Φωτογραφίες από το σπίτι στο οποίο δολοφονήθηκε η άτυχη διασώστρια του ΕΚΑΒ:

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. αναλύουν λεπτό προς λεπτό το βιντεοληπτικό υλικό, επιδιώκοντας να συνθέσουν το πλήρες παζλ των συνθηκών που οδήγησαν στη τραγωδία.

Η διαδρομή της 41χρονης και τα ντοκουμέντα από τις κάμερες

Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η άτυχη γυναίκα προσέγγισε την κατοικία φέροντας την επίσημη στολή της υπηρεσίας της. Είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορούσε γάντια, ενώ μετέφερε ένα σακίδιο πλάτης και μία σακούλα. Λίγα μέτρα πριν φτάσει στην είσοδο του σπιτιού, φαίνεται να άφησε κάτω την τσάντα της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα για να πιέσει το κουδούνι, παρόλο που φορούσε ήδη προστατευτικά γάντια.

Βαρύς οπλισμός στο σακίδιο

Από την καταμέτρηση των ευρημάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο σακίδιο υπήρχαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο όπλο, ενώ η 41χρονη έφερε μαζί της και μαχαίρι.

Το χρονικό της συμπλοκής και η μοιραία κατάληξη

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν η σύντροφος του κατηγορουμένου άνοιξε την πόρτα, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί ελαφρά. Αμέσως μετά, ο 41χρονος βγήκε από το σπίτι κρατώντας μαχαίρι κουζίνας. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή, η οποία μεταφέρθηκε στην αυλή και στον εξωτερικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκσφενδόνισε αντικείμενα προς το μέρος της διασώστριας –ανάμεσά τους μια γλάστρα και μια καρέκλα αυλής– τα οποία εξετάζονται πλέον ως τεκμήρια από τις Αρχές. Η 41χρονη κατέρρευσε τελικά σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του οικήματος.