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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Λιμενικό έπειτα από καταγγελία για βόμβα στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris».

Το πλοίο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στη Σύρο.

Όπως έγινε γνωστό, φέρει σημαία Παναμά και πρόκειται για ισραηλινό κρουζιερόπλοιο που πλέει στα ελληνικά νησιά με 1.537 επιβαίνοντες, 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Σύρου, θα αναχωρούσε για Χάιφα.