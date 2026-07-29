Τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση και το υλικό των καμερών ασφαλείας φέρνουν στο φως σημαντικές πτυχές για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη, υποστηρίζει ότι ο θάνατος προήλθε από πισώπλατη μαχαιριά στον πνεύμονα που δέχθηκε το θύμα εκτός της οικίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της νομικής εκπροσώπου, το οπτικό υλικό δείχνει τη διασώστρια να βγαίνει από το σπίτι έχοντας πλήρη ευλυγισία και χωρίς να φέρει τραύματα από τα επτά δευτερόλεπτα της παραμονής της στον εσωτερικό χώρο.

Παράλληλα, καταγράφεται ο κατηγορούμενος να την καταδιώκει κρατώντας μαχαίρι στο δεξί του χέρι, γεγονός που η ίδια χαρακτηρίζει ως αναμφισβήτητη επιθετική ενέργεια, ενώ παράλληλα απορρίπτει το σενάριο περί ληστείας.

Στο «μικροσκόπιο» τα επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν τα επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα που δεν αποτυπώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό, από τη στιγμή που η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι μέχρι την έξοδό της. Οι αρχές εξετάζουν τις ψηφιακές συσκευές του ζεύγους, τις μεταξύ τους επικοινωνίες, καθώς και μια διάρρηξη που φέρεται να είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι λίγες ημέρες πριν το τραγικό συμβάν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

«Στο ίδιο υλικό φαίνεται ότι ο δράστης όταν βγήκε από το σπίτι και την καταδίωξε, στο δεξί του χέρι κρατούσε μαχαίρι. Το γεγονός ότι τραυματίστηκε εκτός της οικίας είναι «ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», πρόσθεσε η κυρία Καζαντζάκη.

«Την καταδίωξε και την έπληξε πισώπλατα»

Όπως επισημαίνει και η Μαριζάννα Κίκιρη, νομική εκπρόσωπος της οικογένειας της 42χρονης διασώστριας, που μίλησε στη «Ζούγκλα», στο βίντεο αποτυπώνεται η γυναίκα να απομακρύνεται από το σημείο, με τον δράστη να την καταδιώκει με μένος. Η πλευρά της οικογένειάς της υποστηρίζει ότι το θανατηφόρο χτύπημα με το μαχαίρι καταφέρθηκε πισώπλατα, την ώρα που η 41χρονη προσπαθούσε να διαφύγει.

«Το υλικό από τις κάμερες είναι αποκαλυπτικό. Φαίνεται καθαρά ότι δεν πρόκειται για μια συμπλοκή σε καθεστώς άμυνας, αλλά για μια ενέργεια με σαφή πρόθεση. Ο δράστης την καταδίωξε και της κατάφερε το μοιραίο χτύπημα, ενώ εκείνη έφευγε», αναφέρει η δικηγόρος, τονίζοντας πως τα στοιχεία αυτά επιβάλλουν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι δηλώσεις της δικηγόρου Μαριζάννας Κίκιρη στη «Ζούγκλα»:

Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο κατηγορούμενος

Την ίδια ώρα, η υπόθεση βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του 41χρονο κατηγορούμενου. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα στην ανακρίτρια, που ζήτησε την προφυλάκισή του, και τον εισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 41χρονος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την οριστική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Αντίθετα, η 30χρονη σύζυγός του, κατηγορούμενη για συνέργεια, αφέθηκε ελεύθερη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.