Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο στις 23 Ιουλίου, καθώς ένα μήνα σχεδόν μετά, μυστήριο καλύπτει το κίνητρο της εισόδου της άτυχης γυναίκας στο σπίτι του προφυλακισμένου πλέον 41χρονου.

Οι δικαστικές αρχές, μετά την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού και τις καταθέσεις, έκριναν ότι η μοιραία πισώπλατη μαχαιριά έγινε εκτός σπιτιού.

Σε αυτό μάλιστα μέτρησε το γεγονός ότι δεν βρέθηκε καμία κηλίδα αίματος, από το σπίτι μέχρι και το σημείο που έπεσε στο δρόμο η άτυχη γυναίκα.

«Έφερε τραύμα στην πλάτη από νύσσον όργανο στην οπίσθια θωρακική χώρα ενώ παρουσίαζε ενεργό αιμορραγία από το συγκεκριμένο τραύμα» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αρχές .

Ο 41χρονος, όπως και η σύζυγός του, επιμένουν ότι ήταν σε θέση άμυνας, όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους έναν άνθρωπο μεταμφιεσμένο.

«Πρόσεχε, έχει μαχαίρι»

Τα όσα έγιναν έξω από το σπίτι περιέγραψε σε κατάθεσή του ένας αυτόπτης μάρτυρας, που μόλις ξεκινούσε τις διακοπές του στο νησί:

«Αντιληφθήκαμε κάποιους θορύβους, σαν να τρέχει κάποιος, και μετά μία γυναίκα να φωνάζει Αντώνη, Αντώνη. Αμέσως βγήκα έξω και είδα μία γυναίκα μπροστά μου και την ρώτησα τι έχει συμβεί. Μου είπε να πάω προς τα κάτω να βοηθήσω στον Αντώνη γρήγορα, γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μας μάλλον για να μας κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι».

Ο μάρτυρας έτρεξε στο σημείο που του έλεγε η γυναίκα, η οποία ήταν η σύζυγος του 41χρονου και περιέγραψε το περιστατικό:

«Είδα τον Αντώνη να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο Αντώνης ήταν μόνο με το εσώρουχό του και το άτομο που ήταν από κάτω είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα και ένα μαντήλι. Φορούσε ρούχα του διασώστη του ΕΚΑΒ και γάντια μπλε μίας χρήσης».

Αρχικά ο μάρτυρας είπε πως νόμιζε ότι το θύμα ήταν άνδρας, ενώ περιέγραψε τη στιγμή που ο 41χρονος είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα στο πεσμένο άτομο:

«Τον είχε σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση, γιατί το άτομο το οποίο ήταν ακινητοποιημένο, είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Μόλις με είδε, μου ζήτησε κατευθείαν να πάρω το μαχαίρι από το χέρι του ατόμου που βρισκόταν κάτω. Μου έλεγε συνέχεια βοήθησέ με σε παρακαλώ και πάρε το μαχαίρι από το χέρι. Εγώ τότε έπιασα το χέρι του με τα δύο τα δικά μου και προσπαθούσα να το πάρω ανοίγοντας τα δάχτυλά του. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω και προσπάθησα ακόμη περισσότερο. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα. Με μεγάλη προσπάθεια κατάφερα και το απομάκρυνα και παρατήρησα ότι στην λαβή του μαχαιριού είχε τοποθετήσει μια πετσέτα τυλιγμένη».

«Μπήκε με αυτό το μαχαίρι μέσα στο σπίτι μου για να με κλέψει»

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, ο 41χρονος του είπε να καλέσει την αστυνομία:

«Όταν αντιληφθήκαμε ότι σιγά σιγά χάνει τις αισθήσεις του ο Αντώνης, μου ζήτησε να καλέσουμε γρήγορα ασθενοφόρο. Τον ρώτησαν τι έγινε και μου απάντησε: “μπήκε με αυτό το μαχαίρι μέσα στο σπίτι μου για να με κλέψει. Μετά από λίγο ήρθαν δύο Ελβετοί που προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο Αντώνης έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε. Η γυναίκα σε όλο αυτό το συμβάν δεν είπε απολύτως τίποτα. Μόνο στο τέλος πριν χάσει τελείως τις αισθήσεις της είπε «συγ..» και μετά δεν αντιδρούσε καθόλου».