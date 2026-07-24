Πισώπλατα μαχαιρωμένη έπεσε νεκρή χθες το απόγευμα στην αυλή σπιτιού στην Σύρο μία 42χρονη νοσηλεύτρια, μετά τον άγριο καυγά που είχε με ζευγάρι ενοίκων στο κτήριο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού, με τον άνδρα να ισχυρίζεται ότι μαχαίρωσε την νοσηλεύτρια ενώ βρισκόταν σε άμυνα.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 42χρονη επισκέφθηκε την κατοικία όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Εκεί ξέσπασε έντονη λογομαχία ανάμεσα στο θύμα και την 30χρονη ένοικο του σπιτιού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές καθώς η 30χρονη και ο σύζυγός της φέρονται να όφειλαν χρήματα στην 42χρονη νοσηλεύτρια, η οποία πήγε στο νησί αποφασισμένη να τα διεκδικήσει.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, έφτασε στο σπίτι ο σύντροφος της 30χρονης, ο οποίος επιτέθηκε στην 42χρονη και την μαχαίρωσε πισώπλατα. Αιμόφυρτη, η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας από το σημείο, όμως κατέρρευσε αναίσθητη λίγα μέτρα πιο κάτω στην αυλή του κτηρίου.

Πληροφορίες που δημοσιεύει το cyclades24, αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς το μέρος της.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αστυνομικοί προσήγαγαν το ζευγάρι για την φονική επίθεση, το οποίο στην πρώτη του κατάθεση ισχυρίστηκε πως δέχτηκε επίθεση από την 42χρονη διασώστρια και ο άντρας είπε πως την μαχαίρωσε αμυνόμενος. Είπαν μάλιστα, πως η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι τους με σκοπό την κλοπή. Στην κατάθεσή τους ισχυρίστηκαν πως είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έδεσε σε καρέκλα την ένοικο του σπιτιού, απειλώντας την με μαχαίρι.

«Την αφόπλισα και αμύνθηκα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο δράστης της επίθεσης, που περιέγραψε πώς πάλεψε μαζί της και πήρε το φονικό όργανο, που στην συνέχεια κάρφωσε στην πλάτη της 42χρονης.

Η ξύλινη καρέκλα βρέθηκε σπασμένη στην είσοδο του σπιτιού.

Πληροφορίες πάντως, αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε οικονομικές διαφορές με την νοσηλεύτρια και πιθανότατα της όφειλε ενοίκια, τα οποία η ίδια πήγε στο σπίτι τους αποφασισμένη να εισπράξει, φορώντας την χειρουργική μάσκα και τα γάντια, όπως έφυγε από την εργασία της στο ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικές αρχές της Σύρου συνεχίζουν τις έρευνες και τη λήψη καταθέσεων ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό για τη πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. Πληροφορίες που μετέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρουν ότι τα θανάσιμα τραύματα στο θύμα έγιναν στην είσοδο του σπιτιού από το ζευγάρι και πέρα από το μαχαίρι χρησιμοποιήθηκαν και «άλλου είδους αντικείμενα», όπως είπε, και για αυτόν τον λόγο έχουν συλληφθεί και οι δύο.

«Οι αναφορές που έχουμε λένε ότι κυνηγήθηκε ουσιαστικά (το θύμα) από το ζευγάρι στην συνέχεια και τραυματίστηκε εκ νέου. Είχε ήδη τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στην συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο» είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας και πρόσθεσε πως θα «πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση για να δούμε με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο χτυπήθηκε αυτή η γυναίκα και στην συνέχεια κατέληξε».