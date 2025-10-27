Έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, πολεμικά πλοία θα υποδέχονται επισκέπτες στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου του 1940.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι επισκέψιμα για το κοινό έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα και να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικού στόλου.

Οι επισκέπτες θα συνοδεύονται από μέλη των πληρωμάτων, τα οποία θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πλοίων και του υποβρυχίου.

Πειραιάς – ΟΛΠ (Πύλη Ε-11)

Στον Πειραιά βρίσκονται η φρεγάτα «Ψαρά», το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος».

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν οριστεί ως εξής:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: 09:00 – 17:00

Τρίτη 28 Οκτωβρίου: 09:00 – 16:30

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11 του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

Επιπλέον, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από 10:00 έως 18:00, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα είναι επίσης ανοικτή για το κοινό.

Θεσσαλονίκη – Προβλήτα 1

Στη Θεσσαλονίκη έχει καταπλεύσει η φρεγάτα «Αδρίας», η οποία σήμερα θα είναι επισκέψιμη στην προβλήτα 1 του λιμανιού από τις 10:00 το πρωί έως τις 17:00.

Πηγή: Ert News