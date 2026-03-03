Οι Ελληνικές Αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη προληπτικά για να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, στην Κύπρο μεταφέρονται δύο ελληνικές φρεγάτες, η «Κίμων» και η «Ψαρά». Στο νησί αναμένεται να φτάσει σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, οι δύο ελληνικές φρεγάτες – το πρωί της Τρίτης – βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή της Παροναξίας και αναμένεται να καταπλεύσουν στη Λεμεσό την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, το πρωί.

Τα τέσσερα ελληνικά F‑16, που επίσης έστειλε η Αθήνα στην Κύπρο, βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Πάφου σε κατάσταση ετοιμότητας πέντε λεπτών, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση πιθανών απειλών που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον κυπριακό εναέριο χώρο.

Η συστοιχία Patriot

Η συστοιχία Patriot είναι ένα προηγμένο, κινητό αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς. Ενα αμυντικό όπλο με ραντάρ υψηλής απόδοσης.

Είναι σχεδιασμένο για την αναχαίτιση αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.