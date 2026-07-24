Ένα ξεχωριστό μπάνιο στη θάλασσα έκαναν οι λουόμενοι που επέλεξαν την παραλία «Πισίνα», στην ακατοίκητη νησίδα Μαυρονόρος (Μούρτος) απέναντι από τα Σύβοτα Θεσπρωτίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου,

Μια αλεπού εμφανίστηκε στην άκρη της ακτής, κινήθηκε ανάμεσα στα βράχια και τους κορμούς σε απόσταση αναπνοής από τους λουόμενους, δείχνοντας απόλυτα εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία.

Άνετη βόλτα ανάμεσα στους παραθεριστές

Το άγριο ζώο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην άκρη της παραλίας και χωρίς να δείχνει κανέναν ίχνος φόβου ή ενόχλησης από την παρουσία του κόσμου, κινήθηκε με χαρακτηριστική άνεση ανάμεσα στα βράχια και τους ξερούς κορμούς, πλησίασε σε πολύ μικρή απόσταση από τις ψάθες και τα πράγματα των παραθεριστών και παρέμεινε στην ακτή για αρκετά λεπτά, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα πριν χαθεί ξανά στην πυκνή βλάστηση του νησιού.

Το βίντεο που κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι λουόμενοι:

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο. Τον Ιούλιο του 2023, μια μικρότερη αλεπού είχε πλησιάσει ξανά τους λουόμενους στην ίδια ακριβώς παραλία, λαμβάνοντας μάλιστα τροφή από τους επισκέπτες πριν επιστρέψει στο προστατευτικό περιβάλλον του δάσους.

Η νέα αυτή εμφάνιση, σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, επιβεβαιώνει ότι τα άγρια ζώα που διαβιούν στη νησίδα έχουν μάθει να συνυπάρχουν με τους θερινούς επισκέπτες, αναζητώντας συχνά τροφή ή νερό κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.