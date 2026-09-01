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Mε συνολικά 239 στελέχη ολοκληρώθηκε η 23η Εκπαιδευτικής Σειράς της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος.

Ανάμεσα στους νέους επιτελείς περιλαμβάνονται αξιωματικοί από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και τα Κοινά Σώματα, ενώ την εκπαίδευση παρακολούθησαν επίσης στελέχη της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται πως η αποφοίτηση από την ΑΔΙΣΠΟ θεωρείται κομβικό βήμα στην επαγγελματική πορεία των αξιωματικών, καθώς εστιάζει στη διακλαδική επιχειρησιακή σχεδίαση και προετοιμάζει τα στελέχη για την ανάληψη αυξημένων ευθυνών και απαιτητικών επιτελικών ρόλων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Ακολουθεί η απόφαση του ΓΕΕΘΑ και τα ονόματα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ:

Πίνακα Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β2/TMHMA 1

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Τηλεφ. (εσωτ.): 2211

ΚΟΙΝ: Φ.331.22/6/367963

Σ.7651

Αρ. Εγκυκλίου: 59

ΘΕΜΑ: Ονομασία των Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων Σπουδαστών της 23

ης

Εκπαιδευτικής Σειράς Ακαδημαϊκού Έτους 2025 – 26 ΑΔΙΣΠΟ σε

Διακλαδικούς Επιτελείς

Έχοντας υπόψη:

α. Το ΠΔ 33/2020 «Οργανισμός ΑΔΙΣΠΟ» (ΦΕΚ Α΄ 60/12-3-2020)

β. Την Φ.000/22/329520/Σ.2690/15 Απρ 21/ΓΕΕΘΑ/Β3 (ΚΟΛ ΓΕΕΘΑ)

γ. Την Φ.331.22/6/69314/Σ.1711/7 Αυγ 26/ΑΔΙΣΠΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ονομασία των αναγραφόμενων κατωτέρω ευδοκίμως αποφοιτησάντων

σπουδαστών της 23 ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΑΔΙΣΠΟ σε «Διακλαδικούς Επιτελείς»:

α. Στρατός Ξηράς:

(1) Συνταγματάρχης (ΠΒ) Σωκράτης Αλεξόπουλος

(2) Συνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Ζαφειρόπουλος

(3) Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Μαντζώνης

(4) Συνταγματάρχης (ΤΧ) Ελευθέριος Καραλευθέρης

(5) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Χουρδάκης

(6) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Ντάνος

(7) Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) Χαράλαμπος Αντωνιάδης

(8) Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Γούναρης

(9) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Ραχάνης

(10) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Ευάγγελος Πολίτης

(11) Αντισυνταγματάρχης (ΔΒ) Κωνσταντίνος Κουρούτης

(12) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Στασινάκης

2 –

(13) Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

(14) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Μιχαήλ Παπαδόπουλος

(15) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Τρικούζας

(16) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Μπακαλούλης

(17) Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Δημοσθένης Παναγιωτάκης

(18) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Αρριανός

(19) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Γρηγόριος Γιώτης

(20) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Ιωάννης Νοΐτσάκης

(21) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Παναγιώτης Κατρακάζας

(22) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Σπυρίδων Οικονόμου

(23) Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) Γεώργιος Οικονόμου

(24) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αναστάσιος Μήτκας

(25) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ζιάκας

(26) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος Καρφής

(27) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Χριστόφορος Δρόσος

(28) Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Ιωάννης Τσαπλαρής

(29) Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Ευστάθιος Τηλιγάδης

(30) Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Χρήστος Παντούδης

(31) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Ευστράτιος Σαρρής

(32) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Ιωάννης Σκούρας

(33) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Κοντός

(34) Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

(35) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Πέτρος Τζενεράλης

(36) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Άγγελος – Δημήτριος Παπαδάκης

(37) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος Γκαραγκούνης

(38) Αντισυνταγματάρχης (Ο) Ματθαίος Χριστοφορίδης

(39) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Παναγιώτης Τσιαμπάς

(40) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Βασίλειος Γρατσίας

(41) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Βλάχος

(42) Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Γεώργιος Βολιώτης

(43) Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Γρηγόριος Βενιόπουλος

(44) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Τρυψιάνης

(45) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Κωνσταντίνος Τερζής

(46) Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Χρήστος Πανταζής

(47) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Κυριάκος Καραγαβριηλίδης

3 –

(48) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Κατροτζανάκης

(49) Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Αθανάσιος Ζήντρος

(50) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Θεόδωρος Μάνος

(51) Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Ανδρέας Βούρος

(52) Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Γεώργιος Ματσούκας

(53) Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Κυριάκος Βάγιας

(54) Ταγματάρχης (ΠΒ) Αναστάσιος Τσελέντης

(55) Ταγματάρχης (ΤΘ) Ιπποκράτης Καρατζέτζος

(56) Ταγματάρχης (ΠΒ) Ηλίας Ζέρβας

(57) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αναστασία Ιτούδη

(58) Ταγματάρχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης – Δημήτριος Ορφανός

(59) Ταγματάρχης (ΠΖ) Φίλιππος Λυκοστράτης

(60) Ταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Σταματίου

(61) Ταγματάρχης (ΑΣ) Ηλίας Ξερομερίσιος

(62) Ταγματάρχης (ΠΖ) Χαράλαμπος Αγοράκης

(63) Ταγματάρχης (ΠΖ) Γρηγόριος Γκάλης

(64) Ταγματάρχης (ΤΘ) Ορφέας Αμολοχίτης

(65) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Παπανδρέου

(66) Ταγματάρχης (ΑΣ) Φίλιππος Καλουπτσής

(67) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Βουλγαρόπουλος

(68) Ταγματάρχης (ΑΣ) Γεώργιος Ντούνας

(69) Ταγματάρχης (ΥΠ) Αλέξανδρος Κιλιτσίδης

(70) Ταγματάρχης (ΕΜ) Αριστοτέλης Αλεξόπουλος

(71) Ταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Αποστολάκης

(72) Ταγματάρχης (ΠΒ) Θεόδωρος Κωστής

(73) Ταγματάρχης (ΠΖ) Παντελεήμων Ελευθεριάδης

(74) Ταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Μηνάς

(75) Ταγματάρχης (ΠΖ) Ελευθέριος Θάλασσας

(76) Ταγματάρχης (ΤΘ) Ευστράτιος Ανδρικάκης

(77) Ταγματάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Μεγαδούκας

(78) Ταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Ελευθεριάδης

(79) Ταγματάρχης (ΑΣ) Φίλιππος Μουρτζανός

(80) Ταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Γρίβας

(81) Ταγματάρχης (ΤΘ) Κωνσταντίνος Δινόπουλος

(82) Ταγματάρχης (ΠΒ) Δημήτριος Παρασκευόπουλος

4 –

(83) Ταγματάρχης (ΠΖ) Θωμάς Φαβάτσης

(84) Ταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Καραμπάς

(85) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Σταυρουλάκης

(86) Ταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος Δημητρέλλος

(87) Ταγματάρχης (ΤΘ) Χρήστος Αργυρίου

(88) Ταγματάρχης (ΠΖ) Λάμπρος Πετρόπουλος

(89) Ταγματάρχης (ΠΒ) Χαράλαμπος Φασουλάς

(90) Ταγματάρχης (ΕΜ) Θωμάς Ρίζος

(91) Ταγματάρχης (ΕΜ) Μιχαήλ Κωνσταντούδης

(92) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Μουρτζίλας

(93) Ταγματάρχης (ΤΘ) Ανδρέας Πολύχρος

(94) Ταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Ψαρρός

(95) Ταγματάρχης (ΤΘ) Λεωνίδας Επισκόπου

(96) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αντωνία Μαστοροπούλου

(97) Ταγματάρχης (ΔΒ) Ιωάννης Τσαβδάρης

(98) Ταγματάρχης (ΤΘ) Δημήτριος Τσιαντός

(99) Ταγματάρχης (ΠΖ) Ευριπίδης Γλάστρας

(100) Ταγματάρχης (ΠΖ) Βασίλειος Πατσιούρας

(101) Ταγματάρχης (ΤΘ) Βαγγέλης Κουτσιμπέλας

(102) Ταγματάρχης (ΤΘ) Ιωάννης Κουτσονάκης

(103) Ταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Βλάχος

(104) Ταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπασσάβας

(105) Ταγματάρχης (ΤΧ) Δημήτριος Ταουκίδης

(106) Ταγματάρχης (ΤΧ) Νικόλαος Σμυρνιός

β. Πολεμικό Ναυτικό:

(1) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου ΠΝ

(2) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Επαμεινώνδας Πάλμος ΠΝ

(3) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Σεραφείμ Κουρνούτος ΠΝ

(4) Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κουντουριώτης ΠΝ

(5) Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Παπαγιαννάκης ΠΝ

(6) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Γεώργιος Φαναράς ΠΝ

(7) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Ευστράτιος Σταύρου ΠΝ

(8) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Δημήτριος Μαλαπάνης ΠΝ

(9) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Νικόλαος Γρηγοράκος ΠΝ

(10) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Ιωάννης Μακεδόνας ΠΝ

5 –

(11) Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Σπαλιάρας ΠΝ

(12) Αντιπλοίαρχος Εμμανουήλ Ψαρουδάκης ΠΝ

(13) Αντιπλοίαρχος Αλέξανδρος Πρωτόπαπας ΠΝ

(14) Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Ρόκας ΠΝ

(15) Αντιπλοίαρχος Αντώνιος Ηλίας ΠΝ

(16) Αντιπλοίαρχος Αρτέμιος Φουστέρης ΠΝ

(17) Αντιπλοίαρχος Βλάσιος Πανουσόπουλος ΠΝ

(18) Αντιπλοίαρχος Αλέξανδρος Κανελάκης ΠΝ

(19) Αντιπλοίαρχος Αλέξανδρος Φαρμάκης ΠΝ

(20) Αντιπλοίαρχος Εμμανουήλ Πατσιώκας ΠΝ

(21) Αντιπλοίαρχος Χρήστος Γονίδης ΠΝ

(22) Αντιπλοίαρχος Σάββας Μακρής ΠΝ

(23) Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γκιόκας ΠΝ

(24) Αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Καρανικολός ΠΝ

(25) Αντιπλοίαρχος Απόστολος Καραμήτρος ΠΝ

(26) Αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Μποζάνης ΠΝ

(27) Αντιπλοίαρχος Απόστολος Ρέππας ΠΝ

(28) Αντιπλοίαρχος Νικόλαος Λιβανός ΠΝ

(29) Αντιπλοίαρχος Νικόλαος Μαρινάκης ΠΝ

(30) Αντιπλοίαρχος Κυριάκος Κοντοπυράκης ΠΝ

(31) Αντιπλοίαρχος Εμμανουήλ Τσολάτης ΠΝ

(32) Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Σοφικίτης ΠΝ

(33) Αντιπλοίαρχος Χρήστος Δουμένης ΠΝ

(34) Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Ζώτος ΠΝ

(35) Αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Κουτραφούρης ΠΝ

(36) Αντιπλοίαρχος Χριστόφορος Παπαθανασίου ΠΝ

(37) Αντιπλοίαρχος Νικόλαος Λιάτσος ΠΝ

(38) Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Σπανός ΠΝ

(39) Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Νικολακάκης ΠΝ

(40) Αντιπλοίαρχος Νικόλαος Γκρέκας ΠΝ

(41) Αντιπλοίαρχος Σωτήριος Μελιόπουλος ΠΝ

(42) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Κυριάκος Ρουσσόπουλος ΠΝ

(43) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Παναγιώτης Σαμψών ΠΝ

(44) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Γεώργιος Μπατσαούρας ΠΝ

(45) Αντιπλοίαρχος (ΜΗΧ) Νικόλαος Ψώρρας ΠΝ

6 –

γ. Πολεμική Αεροπορία:

(1) Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Ανδρουλάκης

(2) Αντισμήναρχος (Ι) Δημήτριος Υψηλάντης

(3) Αντισμήναρχος (Ι) Σωτήριος Σόφης

(4) Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

(5) Αντισμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Δελημπέης

(6) Αντισμήναρχος (Ι) Απόστολος Μουστάκας

(7) Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Γίδαρης

(8) Αντισμήναρχος (Ι) Ανδρέας Ιγγλέσης

(9) Αντισμήναρχος (Ι) Θεοχάρης Κατσαρός

(10) Αντισμήναρχος (Ι) Κυριάκος Ξενίδης

(11) Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καλτσάς

(12) Αντισμήναρχος (Ι) Θεόφιλος Μανατίδης

(13) Αντισμήναρχος (Ι) Αναστάσιος Φαλδαμής

(14) Αντισμήναρχος (Ι) Χρήστος Τσίκνας

(15) Αντισμήναρχος (Ι) Στυλιανός Τσακίρης

(16) Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Γιαννάκης

(17) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Εμμανουήλ Καγιαμπάκης

(18) Αντισμήναρχος (ΕΑ) Απόστολος Καραγιάννης

(19) Αντισμήναρχος (ΕΑ) Κυριάκος Ραφαηλίδης

(20) Αντισμήναρχος (ΕΑ) Προκόπιος Μυκονιάτης-Βουνατσής

(21) Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Κεχαΐδης

(22) Αντισμήναρχος (Ι) Στυλιανός Τσολακίδης

(23) Αντισμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Δρακούλης

(24) Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Βόμπρας

(25) Αντισμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπουκουβάλας

(26) Αντισμήναρχος (Ι) Ευάγγελος Μακρυγιάννης

(27) Αντισμήναρχος (Ι) Σπυρίδων Γκερπινής

(28) Αντισμήναρχος (Ι) Ανέστης Σιμιτόπουλος

(29) Αντισμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Αυγουστάκης

(30) Αντισμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Φυντανίδης

(31) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Βασίλειος Γαβαλάκης

(32) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Αλέξανδρος Μπασούρης

(33) Αντισμήναρχος (Ο) Αγγελική Φιλώνη

(34) Αντισμήναρχος (Ι) Σταύρος Πολύζος

7 –

(35) Αντισμήναρχος (Ι) Ευριπίδης Λαγγιώλης

(36) Αντισμήναρχος (Ι) Αντώνιος Κωνσταντινάκης

(37) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Χρήστος Παπανικολάου

(38) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Δημήτριος Τζιούρης

(39) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Αλέξανδρος Καραμπατέας

(40) Αντισμήναρχος (ΜΗ) Αναστάσιος Μουζάκας

(41) Αντισμήναρχος (ΕΑ) Σάββας Αλμετίδης

(42) Αντισμήναρχος (ΕΑ) Απόστολος Ντόντης

(43) Αντισμήναρχος (Ι) Αχιλλέας Μιχαλόπουλος

(44) Αντισμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Γκαντίρης

(45) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Ιωάννα Πατίτσα

(46) Αντισμήναρχος (ΜΗ) Βασίλειος Καλλίας

(47) Αντισμήναρχος (ΜΑ) Ιάκωβος Μπομπολάκης

(48) Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Στυλόπουλος

(49) Αντισμήναρχος (Ι) Πέτρος Σταλίκας

(50) Αντισμήναρχος (Ι) Αντώνιος Χαντζής

(51) Αντισμήναρχος (Ι) Νικόλαος Καλαμάρης

(52) Αντισμήναρχος (ΕΑ) Σεραφείμ Παπαϊωάννου

(53) Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Πουλουπάτης

(54) Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Βασιλειάδης

δ. Κοινά Σώματα:

(1) Αντισυνταγματάρχης (ΠΛΗ) Αθανάσιος Κωτούλας

(2) Ταγματάρχης (ΟΕ) Αθανασία Χερίδου

ε. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς:

(1) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Φικάρδος

(2) Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Χάρης Παπαναστασίου

(3) Ταγματάρχης (ΠΖ) Ανδρέας Κτωρής

(4) Ταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

(5) Ταγματάρχης (ΠΒ) Σωφρόνιος Μαλέκκος

(6) Ταγματάρχης (ΠΖ) Χριστάκης Ευθυμίου

(7) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Περικλέους

(8) Ταγματάρχης (ΠΖ) Κασιανός Σωτηρίου

(9) Ταγματάρχης (ΝΟΜ) Κώστας Κωνσταντίνου

(10) Ταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Πουργούρης

(11) Ταγματάρχης (ΠΒ) Μιχάλης Αβραάμ

8 –

(12) Ταγματάρχης (ΠΖ) Πολύδωρος Χατζηδημητρίου

(13) Ταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μορφίτης

(14) Ταγματάρχης (ΠΒ) Δημήτρης Κιττιρής

(15) Ταγματάρχης (ΤΘ) Ιωάννης Παπαστυλιανού

(16) Ταγματάρχης (ΤΘ) Μάριος Στυλιανού

(17) Ταγματάρχης (ΠΒ) Γεώργιος Παπασάββας

(18) Επισμηναγός (ΕΑ) Ιωάννης Ιωάννου

(19) Επισμηναγός (ΕΑ) Μενέλαος Ιωάννου

(20) Πλωτάρχης Μάριος Ιωαννίδης ΠΝ

(21) Πλωτάρχης (ΜΗΧ) Γρηγόρης Χριστοδούλου ΠΝ

(22) Λοχαγός (ΠΖ) Λάζαρος Αρτέμη

(23) Λοχαγός (ΠΒ) Αντώνιος Αντωνίου

(24) Λοχαγός (ΠΖ) Μανώλης Μουκτάρης

στ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας:

(1) Αστυνoμικός Υποδιευθυντής Ξανθή Μπασιούκα

(2) Αστυνoμικός Υποδιευθυντής Αλέξανδρος Κανλής

(3) Αστυνoμικός Υποδιευθυντής Ευδοξία Μπαλτζάκη-Γρίβα

(4) Αστυνoμικός Υποδιευθυντής ΟρφέαςΦοδούλης

ζ. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γενική

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος:

(1) Αντιπύραρχος Αντώνιος Αζάς

(2) Αντιπύραρχος Χρήστος Αρβανιτίδης

(3) Αντιπύραρχος Τριαντάφυλλος Κοντονικόλας

(4) Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Μπλέτσας