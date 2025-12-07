Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στην ψηφιακή εποχή περνά η αστυνόμευση και ο έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας μαζί την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που άπτονται της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Σκοπός του νέου νόμου που φέρνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς διαβούλευση είναι η αναβάθμιση, η καταγραφή, η βεβαίωση και η είσπραξη τροχονομικών παραβάσεων μέσω διαφανών ψηφιακών διαδικασιών, εστιάζοντας στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη του έτους θα λειτουργήσουν πιλοτικά κάμερες σε οκτώ σημεία της Αττικής.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε Δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Συνοπτικά τα οκτώ σημεία είναι:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερµού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Παπαστεργίου: «Ο νόμος δεν αφορά απλώς διαδικασίες, αλλά την ίδια την προστασία της ανθρώπινης ζωής»

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), το οποίο θα συνδέει δεδομένα από κάμερες και φορητές συσκευές, παρέχοντας αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία παραβάσεων. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω gov.gr ή SMS και θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές ενστάσεις.

«Ο νόμος για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δεν αφορά απλώς διαδικασίες, αλλά την ίδια την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προσθέτοντας ότι το νέο σύστημα αντιμετωπίζει τις κύριες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων: υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και μη χρήση ζώνης και κράνους.

Η μεταρρύθμιση βασίζεται σε δύο άξονες: πρώτον, στην εγκατάσταση καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, και δεύτερον, στη λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, που επιτρέπει άμεση ενημέρωση του πολίτη, γρήγορη βεβαίωση παράβασης, απλοποιημένες ενστάσεις και ηλεκτρονική πληρωμή, διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία.

Το δίκτυο καμερών θα επεκταθεί συνολικά σε 2.500 σημεία, εκ των οποίων 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία για παρακολούθηση λεωφορειολωρίδων. Η Περιφέρεια Αττικής θα εγκαταστήσει επιπλέον 388 κάμερες, οι οποίες θα συνδεθούν με το Ε.Η.Σ., μαζί με τις ήδη υπάρχουσες στην Αττική Οδό. Η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα διευκολύνει την ταξινόμηση παραβάσεων και την ταχύτερη αναγνώριση παραβατών, ενώ η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα.

Η εφαρμογή του μέτρου θα βελτιώσει τη διαφάνεια, θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα ελαφρύνει το έργο των αστυνομικών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης εισπραξιμότητα των προστίμων, με στόχο τα έσοδα των Δήμων να εισπράττονται πραγματικά.

Το Ε.Η.Σ. θα διαθέτει ανοικτά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα για φορείς, ερευνητές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας. Εκπαιδευτικές καμπάνιες και ενημερωτικές δράσεις θα ενισχύσουν τη συνείδηση και την υπευθυνότητα των πολιτών.

Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να βελτιώσει άμεσα την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δημόσιες αρχές, να ενισχύσει την ασφάλεια στους δρόμους και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον διαχείρισης τροχαίων παραβάσεων, που θα σέβεται τους πολίτες και θα προστατεύει ζωές.