Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γύρω από την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη, η δράση της οποίας αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής, 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης απολάμβαναν… ασυλία, με την μεσολάβηση «κολλητών» αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν τα στραβά μάτια.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως, μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται ένστολοι, στρατιωτικοί, αλλά και αστυνομικοί, καθώς και επιχειρηματίες, που είναι πασίγνωστοι στην κοινωνία του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια.

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης: Δύο αδέλφια με βίλες, ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς

Όπως αποκαλύπτει η Politica.gr, δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων είναι επιχειρηματίας και σημαντικό πρόσωπο στην τοπική κοινότητα των Χανίων, φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ένας εκ των δύο φέρεται να είναι ιδιοκτήτης beach bar και ξενοδοχείου στην περιοχή και οι Αρχές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έφτασαν στα ίχνη του μετά από την υπόθεση με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην Ασφάλεια Χανίων.

Πρόκειται μάλιστα για αστυνομικό ο οποίος είχε προχωρήσει σε σύλληψη ατόμου για διακίνηση ναρκωτικών και εκτιμάται πως η απόπειρα ήταν μέρος αντιποίνων σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων, είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση τα δύο αδέλφια και πασίγνωστοι επιχειρηματίες στην Κρήτη, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών. Σήμερα, εμφανίζονταν ως ισχυροί παράγοντες στον τουριστικό κλάδο, διατηρώντας πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόρια, ενώ ζούσαν σε πανάκριβες βίλες και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα.

Καθοριστικός φέρεται να ήταν ο ρόλος τους στον συντονισμό της οργάνωσης, ενώ συγγενικά τους πρόσωπα είχαν επίσης ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και τον έλεγχο του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το cretalive, τον περασμένο Ιανουάριο είχε συλληφθεί το ένα από τα δύο αδέλφια και κατά τις έρευνες είχαν εντοπίσει εκρηκτικές ύλες. Έτσι ξεκίνησαν και οι έρευνες που έφτασαν στο ξεσκέπασμα της οργάνωσης.

Να τονιστεί πως οι έρευνες για την υπόθεση άρχισαν μετά το ξήλωμα της διοίκησης στα Χανιά και την μετάθεση αξιωματικών από την Αθήνα στην πόλη της Κρήτης, κάτι που οδήγησε στην εκ νέου έρευνα της υπόθεσης.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε τεράστια δύναμη στο νησί και πίστευαν πως ήταν άτρωτοι, έχοντας μεταξύ άλλων στις τάξεις τους αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.α.

Σύνδεση με την απαγωγή Λεμπιδάκη

Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι οι δεσμοί φιλίας μελών της οργάνωσης με άτομα που είχαν απασχολήσει για την απαγωγή του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Αν και τότε οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, η σύνδεση δείχνει τη διαχρονική σχέση του κυκλώματος με πρόσωπα του ποινικού υποκόσμου.

Σύλληψη τριών ενστόλων

Όπως έγινε γνωστό τουλάχιστον τρεις ένστολοι, και συγκεκριμένα ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Τμήμα Ρεθύμνου, ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, βρίσκονται μεταξύ των 48 συλληφθέντων από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εκ των στρατιωτικών, που χρωστούσαν χρήματα σε μέλη της σπείρας για ναρκωτικά, ως αντάλλαγμα τους προμήθευαν με καύσιμα που έκλεβαν από το στρατόπεδο στο οποίο υπηρετούσαν. Οι συγκεκριμένοι στρατιωτικοί, φέρονται να έκαναν οι ίδιοι διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό της οργάνωσης, κυρίως σε καταστήματα στην περιοχή του Πλατανιά.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερώνεται συνεχώς και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Έρευνες στις φυλακές για τη συμμετοχή έγκλειστων στην εγκληματική οργάνωση

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, κάνουν έρευνες και στις φυλακές στα Χανιά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως κάποιοι από αυτούς που κατηγορούνται για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι έγκλειστοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις πως η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του αστυνομικού στην Κρήτη δόθηκε από τη φυλακή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η τεράστια επιχείρηση τελεί υπό την εποπτεία της Ασφάλειας Χανίων που δούλευε εδώ και καιρό την υπόθεση και με τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

«Είναι μία υπόθεση που αναδύει πολλή βρώμα και δυσωδία, θα βγουν πολλά στο προσκήνιο…» τόνισε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ

Πλέον κρίθηκε ότι βρισκόταν σε ώριμο στάδιο για να γίνει το μεγάλο «ντου», υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και με άψογο συντονισμό. Είναι ενδεικτικό ότι διεξήχθησαν 30 έρευνες παρουσία 10 δικαστικών λειτουργών. Το κυρίως βάρος της επιχείρησης εστιάζεται σε περιοχές του νομού Χανίων και οι πληροφορίες λένε ότι μέσω των νόμιμων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αναφέρονται και πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, πασίγνωστοι επιχειρηματίες, ένστολοι αλλά και άτομα που έχουν ποινικό παρελθόν, σοβαρό ή λιγότερο βαρύ.

Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες ώρες και ημέρες θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία οπότε και θα αποσαφηνιστούν ο ρόλος του κάθε ένα και ο βαθμός εμπλοκής στην υπόθεση. Θα ξεκαθαριστεί δηλαδή ποιοι πραγματικά φέρονται ως εμπλεκόμενοι και ποιοι απλά αναφέρονται σε επισυνδέσεις, χωρίς να έχουν προκύψει, τουλάχιστον προς το παρόν, επιβαρυντικά στοιχεία.

Οι έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και δικαστικοί λειτουργοί, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και νέα επίσημη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Σκόπευαν να αρπάξουν κομμάτι από την εκκλησιαστική περιουσία

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί, σκόπευαν να αρπάξουν κομμάτι από την εκκλησιαστική περιουσία στην Κρήτη.

Μάλιστα οι Αρχές Ασφαλείας έχουν εντοπίσει συνομιλίες, μέσα από τις οποίες φαίνεται να ήθελαν να προωθήσουν δικά τους πρόσωπα σε νευραλγικές θέσεις με στόχο περιουσία της εκκλησίας.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηράκλειου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανιών και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστολιά, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».