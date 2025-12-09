Την ερχόμενη Πέμπτη, 11 του μηνός, πραγματοποιείται η τελική φάση της Πολυεθνικής Άσκησης «Χρυσό Ξίφος 25», την οποία διοργανώνει η ΑΣΔHΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας), με το ενδιαφέρον να είναι ήδη στραμμένο στο πεδίο βολής του Ασκού Προφήτη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, στην τελική φάση της άσκησης αναμένεται – εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες – να παρευρεθούν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο παρουσίας τους παραμένει ανοιχτό και αξιολογείται έως την τελευταία στιγμή, όχι για επιχειρησιακούς λόγους, αλλά λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες εντείνονται καθημερινά με νέα μπλόκα σε οδικούς άξονες της Βόρειας Ελλάδας.

Ήδη, περιοδικοί αποκλεισμοί έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δερβενίου Θεσσαλονίκης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη μετακίνηση των επισήμων.

Σε περίπτωση λοιπόν που οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν και τα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή αυξηθούν, χαριτολογώντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις «ρεαλιστικές» εκδοχές:

Είτε η φυσική παρουσία των Αρχηγών να ακυρωθεί και να εκπροσωπηθούν από τον επιτόπιο Ανώτατο Διοικητή, Αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη, είτε η μετάβασή τους να πραγματοποιηθεί μέσω εναλλακτικού «πολεμικού δρομολογίου» (μέσα από τα χωράφια και τα ρέματα) είτε – στο πλέον εντυπωσιακό σενάριο – ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ως Καταδρομέας να μεταβεί με πτώση από αλεξίπτωτο και ο Αρχηγός ΓΕΣ, ως «Μαυροσκούφης», να προσεγγίσει το πεδίο ασκήσεως επιβαίνων άρματος μάχης τύπου Leopard 2, όχι φυσικά περνώντας μέσα από τα μπλόκα των αγροτών αλλά από τα βουνά και τα λαγκάδια, διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι σφόδρα πιθανόν να κάνουν Χριστούγεννα στον Ασκό – Προφήτη.

Αφήνοντας τα εύθυμα και επιστρέφοντας στα σοβαρά του θέματος, όπως τονίζουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές, η τελική απόφαση θα ληφθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με αποκλειστικό κριτήριο την ασφάλεια των μετακινήσεων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της τελικής φάσης της άσκησης «Χρυσό Ξίφος».

Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη άσκηση αποκτά αυξημένο επιχειρησιακό ενδιαφέρον, αφού είναι αντίστοιχη των ΤΑΜΣ «Τακτική Χρησιμοποίηση ΣμηΕΑ – ΑΝΤΙΣμηΕΑ» και «Αίσιος Οιωνός 2025» που διεξήχθησαν με επιτυχία από την ΑΣΔΙΘ στην Αλεξανδρούπολη.