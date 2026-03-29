Ένα σπίτι στο Ίλιον γεμάτο με… «πασχαλιάτικα» δώρα, βρήκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής όταν έκαναν έφοδο. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

-6- κιλά και -235- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-452,4- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-414- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

πιστόλι,

όπλο κρότου,

γεμιστήρας,

-16- φυσίγγια,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

σιδερογροθιά,

ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

χειροπέδες,

-4- βεγγαλικά,

-5- κινητά τηλέφωνα και

-3- ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Για δύο μέρες, από τις 24 έως τις 26 Μαρτίου, οργανώθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας.

Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Επίσης, στην περιοχή βρέθηκαν και συνεργεία της Τροχαίας ώστε να βεβαιώσουν τυχόν παραβάσεις. Συνολικά, ελέγχθηκαν -293- άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α. Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα και αφαιρέθηκαν -12- άδειες ικανότητας οδήγησης και -11- άδειες κυκλοφορίας.

Τέλος, κατά την διάρκεια των ερευνών, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.