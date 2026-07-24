Η ιατροδικαστική εξέταση της εγκύου, που έχασε το μωρό της μετά από άγριο ξυλοδαρμό, έφερε στο φως τη σφοδρότητα της κακοποίησης και της βίας που υπέστη από τον πρώην σύντροφό της. Το σώμα της έφερε πολλαπλούς μώλωπες και εκχυμώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των τραυμάτων να εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία ήταν μαύρη.

Η εικόνα της κοιλιακής χώρας της γυναίκας έφερε εκτεταμένες μελανιές, γεγονός που μαρτυρά τη μανία και τη συχνότητα των πληγμάτων που δέχθηκε.

Ακόμα και ο ίδιος ο ιατροδικαστής δήλωσε σοκαρισμένος από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, σημειώνοντας πως επρόκειτο για μια ξεκάθαρα εστιασμένη επίθεση.

Η σφοδρή και στοχευμένη αυτή σωματική βία αποδείχθηκε καταστροφική. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ειδικού, ο άγριος ξυλοδαρμός ήταν η άμεση αιτία που οδήγησε στην διακοπή της κύησης και στον θάνατο του εμβρύου.

Κατά την αρχική της κατάθεση στους αστυνομικούς, το θύμα ανέφερε πως ο 28χρονος πρώην σύντροφός της ασκούσε συστηματικά πιέσεις, ώστε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της.

Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ήδη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το πλήρες πλαίσιο και τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη βίαιη επίθεση.

Το χρονικό της βίαιης επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 21 Ιουλίου, όταν ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε την κατοικία της 37χρονης. Εκεi, της επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καταφέρνοντας επί 1,5 ώρα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ παράλληλα άσκησε έντονη πίεση στην κοιλιακή της χώρα, χρησιμοποιώντας το γόνατό του.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η απώλεια του βρέφους

Η γυναίκα, η οποία διανύσει τον πέμπτο μήνα της κύησης, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την πραγματοποίηση κατεπείγουσας καισαρικής τομής, ωστόσο παρά τις προσπάθειές τους, το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκος, η 37χρονη παραμένει νοσηλευόμενη, βρισκόμενη σε εξαιρετικά βαριά ψυχολογική κατάσταση.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, στη διασταύρωση της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης, καθώς και για απόπειρα πρόκλησης βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.