Ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/04) στον Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί. Όταν ο ηλικιωμένος μπήκε στο γραφείο, ο Εισαγγελέας τον ρώτησε: «Θα πρέπει να σε φοβάμαι;».

Ο ηλικιωμένος δράστης που τραυμάτισε με καραμπίνα πέντε ανθρώπους χθες Τρίτη (28/04) απάντησε αμέσως: «ναι, να με φοβάσαι» και τότε ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε για ποιον λόγο. «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!», απάντησε ο ηλικιωμένος δράστης.

Σημειώνεται ότι ο 89χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί εκ νέου αύριο, ενώ θα συνεχίσει να κρατείται ως τότε.

Το εισιτήριο για Ανκόνα, το 38άρι περίστροφο και το απόκομμα εφημερίδας

Ο ηλικιωμένος με τα αρχικά Π. Κ. συνελήφθη στην Πάτρα μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Κατά τη σύλληψή του οι Αρχές εντόπισαν πάνω του ένα 38άρι περίστροφο, ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα Ανκόνα με ημερομηνία 29/04, στοιχείο που δείχνει ότι ο 89χρονος είχε σκοπό να συνεχίσει την διαδρομή του ως την Ιταλία αν δεν τον προλάβαιναν στην Πάτρα και ένα απόκομμα εφημερίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα (την καραμπίνα και το περίστροφο που κατασχέθηκαν) πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας. Παραδέχθηκε ακόμη ότι άλλαξε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του.

Το εισιτήριο και τα όπλα αποτελούν ενδείξεις ότι ο Π.Κ. σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση.

Τι άλλο είχε στην κατοχή του ο 89χρονος «πιστολέρο»

Ένα 38άρι περίστροφο με 6 σφαίρες στον μύλο

12 φυσίγγια περιστρόφου

Ένα φυσίγγιο για κυνηγετικό όπλο

Ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα Ανκόνα με ημερομηνία 29/4

Χρηματικό ποσό περίπου 300 ευρώ

Ζώνη με θήκη για όπλο

Ένα απόκομμα εφημερίδας

«Δεν είμαι δολοφόνος»

Συγκλονίζει η συνομιλία του 89χρονου το δικηγόρο του έξω από το ανακριτικό γραφείο. «Δεν είμαι δολοφόνος», του τόνισε.

Ακολουθούν αναλυτικά τα όσα είπε στον δικηγόρο του:

«Αυτό που έκανα δεν το ‘κανα μονάχα για μένα που με βασάνισαν με ταλαιπώρησαν τόσα χρόνια με προσέβαλαν το έκανα για όλους εκείνους που υποφέρουν από τον ΕΦΚΑ που περιμένουνε χρόνια να πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνται.

Δεν ήθελα να τους κάνω κακό ούτε να σκοτώσω ούτε να τραυματίσω κανέναν, δεν είμαι δολοφόνος απλά έφτασα στα όρια μου, εξαντλήθηκα ως άνθρωπος και είπα θα τους τουφεκίσω κάτω στο πάτωμα θα ρίξω να φοβηθούν να αναγκαστεί το κράτος τα ΜΜΕ να ασχοληθούν με το θέμα μου.

Αυτοί είναι ηθικοί αυτουργοί ο ΕΦΚΑ και η Δικαιοσύνη που έφτασα σ’ αυτό το σημείο. Μόνον για τους πέντε ανθρώπους νοιάζομαι.

Δεν με ενδιαφέρει αν πεθάνω ακόμη και αύριο, την έζησα τη ζωή μου η πατρίδα με πλήγωσε».

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Το φως της δημοσιότητας είδαν νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση του 89χρονου πιστολέρο, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (28/04) σκόρπισε τον πανικό εισβάλλοντας σε κατάστημα του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών τραυματίζοντας πέντε άτομα με καραμπίνα.

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ξεκάθαρα ο 89χρονος από τις κάμερες ασφαλείας έξω και μέσα σε ένα φαρμακείο του Κεραμεικού. Παράλληλα, στις υπόλοιπες εικόνες καταγράφονται τα αίματα σε διάφορα σημεία του καταστήματος στην οδό Κειριάδων 4, όπως λόγου χάριν στο πάτωμα και στα γραφεία.

