Κρατούμενος τα έκανε «γυαλιά καρφιά» στα κρατητήρια του Αιγίου, σπάζοντας υδραυλικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος και να κινδυνεύσουν ακόμη και πέντε άτομα συγκρατούμενοί του.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε χθες βράδυ, όταν ο 40χρονος Αιγιώτης συνελήφθη στη συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχοντας εμπλακεί σε τροχαίο και αρνούμενος να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση.

Στη συνέχεια και ενώ είχε συλληφθεί και βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος, σε κατάσταση αμόκ έσπασε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας πλημμύρα στο κρατητήριο, πετώντας κομμάτια από αυτές μέσα στο χώρο, ενώ επιτέθηκε φραστικά και στους αστυνομικούς, που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Όπως γράφει το tempo24 ευτυχώς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κανείς δεν τραυματίστηκε.

Για την συμπεριφορά του σχηματίστηκε νέα δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Αιγίου.