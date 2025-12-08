Νέα στοιχεία και καταγγελίες παρουσιάζει η «Ζούγκλα» σχετικά με τα έργα και τις ημέρες του Διευθυντή Χειρουργού Χ.Π. ο οποίος φέρεται να είναι βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου μαμούθ με τις υπερτιμολογήσεις οδοντιατρικών εμφυτευμάτων σε Πανεπιστημιακές Κλινικές του «Ευαγγελισμού» και του «Αγλαΐα Κυριακού».

Πρόκειται για ένα σκάνδαλο το οποίο αποκάλυψε η ηλεκτρονική μας εφημερίδα και αφορά στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αλλά και στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού». Συγκεκριμένα τις Πανεπιστημιακές Κλινικές Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι οποίες υπάγονται στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα ο Χ.Π., (Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός), σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο σε ένα πλέγμα απευθείας αναθέσεων, υπερκοστολογημένων προμηθειών και οικονομικών παρατυπιών, όσον αφορά στην προμήθεια οδοντιατρικών εμφυτευμάτων.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτουν δεκάδες επεμβάσεις με υπέρογκες χρεώσεις ανά ασθενή, που ξεκινούν από 28.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 107.000 ευρώ. Πρόκειται για δαπάνες με απευθείας αναθέσεις σε έναν και μόνο προμηθευτή εμφυτευμάτων, παραγγελίες εμφυτευμάτων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, και συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε Επιτροπές Εγκρίσεων αυτών των δαπανών, ακόμα και ως Προέδρου.

Σημειώνεται πως η υπόθεση αυτή, έπειτα από δύο εκτενή δημοσιεύματα της «Zoύγκλας» με σημαντικές αποκαλύψεις, βρίσκεται ήδη στα χέρια της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Ζωής Σμυρλή, αλλά και στα χέρια του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη και δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Η πρώτη, ΕΔΕ αφορά στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και είναι χρεωμένη στον Διοικητή του Νοσοκομείου Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, ενώ η δεύτερη αφορά στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού», και είναι χρεωμένη στην κ. Αριστούλα Πατσούρα, Παιδίατρο – Εντατικολόγο, Διευθύντρια της ΜΕΘ και Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Για τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου Διευθυντή Χειρουργού έχουν ήδη ενημερωθεί μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Νικητάκης, αλλά και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Τα νέα στοιχεία που «καίνε» τον Χειρουργό Διευθυντή

Παρακάτω παρουσιάζεται μια από τις καταγγελίες που έφτασαν στη «Ζούγκλα» και αφορά προμήθεια οδοντικών εμφυτευμάτων στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού».

Η καταγγελία αυτή δεν περιορίζεται σε διαμαρτυρία, αλλά περιγράφει με σαφήνεια ένα σύστημα υπερκοστολογημένων αναθέσεων, καταχρηστικών πρακτικών και πιθανής κατάχρησης δημόσιων πόρων που ξεπερνά τα όρια ενός μεμονωμένου περιστατικού και παρουσιάζεται ως πάγια πρακτική. Το επίμαχο έγγραφο της Διαύγειας αποτελεί απόδειξη, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, και παράδειγμα ανεξήγητης, δυσανάλογης και μη δικαιολογούμενης δαπάνης.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της επιστολής αφορά τη δημόσια προβολή ιδιωτικών εταιρειών από τον καταγγελλόμενο Διευθυντή Χειρουργό με φόντο τις πανεπιστημιακές κλινικές που διευθύνει.

Η αναφορά ότι διαφημίζεται και διαφημίζει τις ιδιωτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται σε κοινωνικά δίκτυα υπονοεί σύγκρουση συμφερόντων, χρήση της πανεπιστημιακής ιδιότητας για προσωπική προβολή και ενδεχομένως σύνδεση με τις υπερκοστολογημένες προμήθειες που καταγγέλλονται. Η επιστολή δεν αποτελεί απλώς παράπονο αλλά αποτελεί εκτενή και εμπεριστατωμένη καταγγελία που θίγει: Υπερκοστολόγηση υλικών, καταχρηστική αξιοποίηση δημόσιων πόρων, παραβιάσεις ιατρικών ορίων, σύγκρουση συμφερόντων, θεσμική εκτροπή, συστηματική πρακτική που εκτείνεται σε δύο μεγάλα νοσοκομεία.

Διαβάστε την καταγγελία:

«Εάν δεν έχετε 4.000 ευρώ για να γίνει η επέμβαση ιδιωτικά, τότε θα βάλω ειδικευόμενο να σας χειρουργήσει»

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει και μια επιστολή – καταγγελία ντοκουμέντο η οποία βρίσκεται στον φάκελο της υπόθεσης.

Πρόκειται λοιπόν για μια ενυπόγραφη καταγγελία ενός ασθενή η οποία κατατέθηκε σε χειρόγραφη μορφή και συνοδεύεται από υπογραφές τόσο του ιδίου όσο και της συνοδού του. Ο ασθενής προσήλθε στο γναθοχειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με κύστη στη γνάθο με σκοπό την αξιολόγηση και προγραμματισμού χειρουργικής αφαίρεσης. Τον εξέτασε ειδικευόμενος γιατρός ενώ ο ίδιος ζήτησε να εξεταστεί από τον διευθυντή της γναθοχειρουργικής κλινικής, Χ.Π.

Σύμφωνα με την καταγγελία, και με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο ειδικευόμενος ανέφερε στον ασθενή ότι ο Χ.Π. δεν βρίσκετε στο νοσοκομείο, και πως εάν επιθυμούσε να τον δει θα έπρεπε να κλείσει ιδιωτικό ραντεβού σε ιατρείο άλλου γιατρού στο Κολωνάκι. Ο ασθενής λοιπόν, πήγε στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο, εξετάστηκε από τον Χ.Π. και όπως λέει του έκοψε απόδειξη για 100 ευρώ, ενώ πήρε 200 ευρώ.

Το σοβαρότερο όμως στοιχείο που άπτεται της προσωπικής συμμετοχής του Χ.Π. είναι ότι σύμφωνα πάντα με την έγγραφη κατάθεση του ασθενούς, ο ίδιος ο Χ.Π. φέρεται να διατύπωσε την εξής φράση: «Εάν δεν μπορείτε να δώσετε 4.000 ευρώ για να γίνει η επέμβαση ιδιωτικά, τότε θα βάλω έναν ειδικευόμενο να σας χειρουργήσει».

Η φράση αυτή, όπως καταγράφεται στην καταγγελία, συνιστά σαφή μορφή εκβιαστικής πίεσης η οποία αξιοποιεί τη θέση εξουσίας του διευθυντή του τμήματος με σκοπό να αποτρέψει τον ασθενή από τη νόμιμη δωρεάν χειρουργική περίθαλψη στο ΕΣΥ και να τον εξαναγκάσει να προβεί σε ιδιωτική πληρωμή.

Η πρακτική αυτή ενέχει κατάχρηση υπηρεσιακής θέσης, παράνομη εκτροπή ασθενούς από το Δημόσιο στο ιδιωτικό, αθέμιτη οικονομική απαίτηση, εκφοβισμό με απειλή υποβάθμισης ιατρικής φροντίδας, προσβολή της αξιοπρέπειας και της επιστημονικής επάρκειας των ειδικευόμενων ιατρών. Επίσης παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας αλλά και φορολογικές παραβάσεις σε ιδιωτική παροχή υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη καταγγελία, λόγω του περιεχομένου της, της σαφήνειας της περιγραφής, της χρονολογίας και των υπογραφών, αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά περιστατικά που τεκμηριώνουν σταθερό μοτίβο συμπεριφοράς και πρακτικών οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της λειτουργίας της κλινικής υπό τη διεύθυνση του Χ.Π.

Διαβάστε την επιστολή:

Το «αλισβερίσι» με την εταιρεία που προμήθευε τις κλινικές του ΕΣΥ

Στην κατοχή της «Ζούγκλας» έφτασε πρόσφατα και φωτογραφικό υλικό για τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου διευθυντή χειρουργού.

Πρόκειται για υλικό το οποίο συνδέει ξεκάθαρα τον διευθυτή χειρουργό με την εταιρεία που προμηθεύει τις Πανεπιστημιακές Κλινικές του «Ευαγγελισμού» και του «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι φωτογραφίες και το συνοδευτικό κείμενο της εταιρείας δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τη φύση της σχέσης μεταξύ του Χ.Π. και της εταιρείας.

Το φιλί, η απονομή πλακέτας ως στρατηγικού συνεργάτη, η παρουσία του σε ομιλίες και εκδηλώσεις της εταιρείας και κυρίως η επίσημη ανακοίνωση ότι εντάσσεται στην εκπαιδευτική ομάδα ως «key opinion leader» συνθέτουν μια ξεκάθαρη εικόνα ενεργούς, δημόσιας και προωθητικής συνεργασίας.

Όμως το στοιχείο που αλλάζει επίπεδο στη δημοσιογραφική αξιολόγηση της υπόθεσης είναι οι φωτογραφίες μέσα στο χειρουργείο, όπου η παρουσία της εταιρείας, των υλικών της ή των εκπροσώπων της αποτυπώνεται καθαρά. Εκεί δεν μιλάμε πλέον για φιλί, για πλακέτα ή για άλλες αναρτήσεις, μιλάμε για την κοινή πραγματικότητα.

Ο άνθρωπος που εμφανίζεται ως συνεργάτης, μέλος της ομάδας και «key opinion leader» της εταιρείας, χρησιμοποιεί στο δημόσιο νοσοκομείο τα υλικά της ίδιας εταιρείας, την ώρα που αυτή λαμβάνει από τις κλινικές του απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Αυτές οι εικόνες είναι η κατάθεση ψυχής της υπόθεσης. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό τεκμήριο σύγκρουσης συμφερόντων από έναν καθηγητή του ΕΣΥ που χειρουργεί με φόντο τα υλικά της εταιρείας που τον τιμά, τον προβάλλει και τον παρουσιάζει ως εκπαιδευτή της.

Εκεί η υπόθεση παύει να είναι ηθική ή δεοντολογική. Γίνεται θεσμική, πειθαρχική και ενδεχομένως ποινική.

Και εδώ βρίσκεται το ουσιώδες. Δεν είναι μόνο ο συνεργάτης της εταιρείας που χειρουργεί, είναι ότι η εταιρεία τον φωτογραφίζει, τον προβάλλει και τον χρησιμοποιεί ως υλικό marketing. Σαν οι δημόσιες κλινικές του ΕΣΥ να αποτελούν προέκταση του εταιρικού της καταλόγου.

Αυτή η εικόνα από μόνη της αρκεί για να προκαλέσει δημοσιογραφική έκρηξη. Γιατί δεν υπονοεί συναλλαγή αλλά…. την δείχνει.

Όταν ο διευθυντής μιας εταιρείας , που λαμβάνει απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τις κλινικές του Χ.Π. εμφανίζεται δημοσίως να του απονέμει πλακέτα για τη συνεργασία και όταν η ίδια η εταιρεία δημοσιεύει θερμά λόγια, παρουσιάζοντας τον ως μέλος της εκπαιδευτικής της ομάδας και ως «key opinion leader», τότε δεν μιλάμε απλώς για μια προβληματική σχέση αλλά για την πιο βαριά μορφή σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να αποδοθεί σε δημόσιο πρόσωπο.

Η πλακέτα δεν είναι διακοσμητικό αντικείμενο. Είναι σύμβολο συναλλαγής. Είναι η υλική επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος που εισηγείται, εγκρίνει ή επηρεάζει τις προμήθειες υλικών των νοσοκομείων, είναι ο ίδιος άνθρωπος που προβάλλεται, τιμάται και παρουσιάζεται ως μέλος της ομάδας της εταιρείας που πουλάει αυτά τα υλικά. Όταν μάλιστα αυτό συνοδεύεται από επίσημο κείμενο που μιλά για ένταξη στην academy, εκπροσώπηση της χώρας και key opinion, τότε δεν υπάρχουν λόγια.

Πρόκειται για τον ορισμό της θεσμικής εκτροπής: Ένας καθηγητής, δημόσιος λειτουργός και διευθυντής δύο κλινικών του ΕΣΥ, να βρίσκεται ταυτόχρονα στη θέση του συνεργάτη, εκπαιδευτή και προβεβλημένου προσώπου της εταιρείας που λαμβάνει τις απευθείας αναθέσεις.

Είναι η βαρύτερη κατηγορία που μπορεί να υπονοηθεί για δημόσιο πρόσωπο. Δυστυχώς, εδώ δεν υπονοείται,… τεκμηριώνεται με φωτογραφίες, με κείμενα, με επίσημες αναρτήσεις και με τις ίδιες τις πλακέτες που ανταλλάσσονται μπροστά στις κάμερες.

