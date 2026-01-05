Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας – σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα – στην υπόθεση θανάτου του 45χρονου αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, η σορός του οποίου είχε βρεθεί το περασμένο Σάββατο – κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων – σε δύσβατο σημείο του όρους Μπέλες.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, από την νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να προκύπτει ότι ο θάνατός του προκλήθηκε τα πρώτα 24ωρα της εξαφάνισής του (τα ίχνη του χάθηκαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων).

Κατά τις ίδιες πηγές, ο μηχανισμός θανάτου δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια, ωστόσο εντοπίστηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε πρόσφατο ισχαιμικό επεισόδιο, όπως επίσης κακώσεις στα χέρια που προκλήθηκαν από τέμνον όργανο (δεν εντοπίστηκε πάντως τέτοιο όργανο στο σημείο).

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι από εθελοντές. Η σορός του 45χρονου εντοπίστηκε τελικά το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή στη θέση «Χωνί», του όρους Μπέλες. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε επίσης το αυτοκίνητό του.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της προς τα ΜΜΕ – μέσω του δικηγόρου Κώστα Παρηγόρη – η οικογένεια του εκλιπόντος, ζητεί να σταματήσει «η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και ανεπιβεβαίωτων “πληροφοριών” εις βάρος ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια εν ζωή».