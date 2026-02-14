Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, τα «φυτά» που είχαν πάνω τους οι δυο Νιγηριανοί στην περιοχή των Πατησίων, δεν ήταν… τριαντάφυλλα.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τους εντόπισαν, νωρίς το πρωί, να περπατούν δήθεν αμέριμνοι, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Λίγο αργότερα, «στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ».

Ήταν το παράνομο εμπόρευμα που είχαν πάνω τους, και είναι άγνωστο αν θα κατέληγε στις πιάτσες τοξικομανών στην περιοχή, ή ο 59χρονος και ο 58χρονος έκαναν μόνο τους μεταφορείς.

Οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο για τον αρμόδιο Εισαγγελέα.