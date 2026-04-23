Αστραπιαία φαίνεται πως έγιναν όλα το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος Θεόφιλος, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Μέσα σε δεκαπέντε λεπτά, ο γιος του ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ, του Ταξίαρχου Γιώργου Χαλυβόπουλου, είχε δολοφονηθεί και είχε ήδη γνωστοποιηθεί το περιστατικό στις Αρχές.

Ο Θεόφιλος Χαλυβόπουλος βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, ο 27χρονος μαζί με τον πατέρα του παρακολουθούσαν αγώνα μπάσκετ. Στις 21:00 φέρεται να έφυγε από το σπίτι, πιθανότατα με κατεύθυνση προς το πάρκο Ασυρμάτου.

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής τι μεσολάβησε, πάντως ήδη στις 21:15, ένας άνδρας τον εντόπισε να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος και κάλεσε αμέσως τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Το «ελληνικό FBI», που έχει αναλάβει την υπόθεση, έχει «σαρώσει» το σημείο της τραγωδίας και ερευνά το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες περιμετρικά της περιοχής, καθώς η σορός του θύματος βρέθηκε σε «τυφλό» σημείο μέσα στο πάρκο.

Σημειώνεται πως το έργο των Αρχών είναι δύσκολο, καθώς ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν. Ευελπιστούν το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου και το βιντεοληπτικό υλικό να φωτίσουν τις έρευνες.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο, ούτε εκείνο του οπαδικού επεισοδίου.

Βίντεο από το πάρκο Ασυρμάτου – Το έχουν κλείσει οι Αρχές για περαιτέρω έρευνες:

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Θεόφιλου

Τραγικό πρόσωπο στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, είναι και ο πατέρας του, ο οποίος λόγω της ιδιότητάς του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Ο πατέρας του θύματος είναι ανώτατος αξιωματικός στη ΓΑΔΑ, ο Ταξίαρχος, Γιώργος Χαλυβόπουλος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα αντί για την γιορτή του, θρηνεί το χαμό του παιδιού του.

Χωρίς να το ξέρει ότι πρόκειται για τον γιο του, ο κ. Χαλυβόπουλος πήγε στο πάρκο Ασυρμάτου, καθώς έμενε κοντά στο σημείο, μόλις έμαθε για το περιστατικό και αντίκρισε το παιδί του νεκρό με τραύμα από μαχαιριά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος λίγο νωρίτερα βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ.

Η μητέρα του θύματος, όταν πληροφορήθηκε για το περιστατικό, έσπευσε στο σημείο. Η γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς βλέποντας νεκρό τον γιο της.

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος και η σύζυγός του έχουν ακόμη δύο κόρες, η οικογένειά τους έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς έχασαν τον μοναχογιό τους.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»

Ο Ταξίαρχος, Γιώργος Χαλυβόπουλος αποχαιρετά με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook τον γιο του. «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας και κοινή τους φωτογραφία.

Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο»

Σε νέα ανάρτηση, ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε ότι η κηδεία του 27χρονου, που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο του Ασυρμάτου, θα γίνει την Παρασκευή στις 11:00.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του «ελληνικού FBI», καθώς δεκάδες είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τη δολοφονία του Θεόφιλου.