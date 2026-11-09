Χρειάστηκε μόλις ένα δημοσίευμα για να ξυπνήσουν τελικά τα αντανακλαστικά του Δήμου Δελφών και να διορθωθεί μια πρωτοφανής γκάφα ολκής που έχει να κάνει με τη μνήμη ενός ήρωα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της ανεπίτρεπτης αστοχίας που καταγράφηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών. Λίγες μόνο ώρες μετά την ανάδειξη του θέματος από τη «Ζούγκλα», οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης αναγνώρισαν το σφάλμα τους και προχώρησαν στην άμεση διόρθωση της ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για την επιμνημόσυνη δέηση του πεσόντος ήρωα της Πολεμικής Αεροπορίας, Χρήστου Πάντου, αποκαθιστώντας τον πραγματικό του βαθμό.

Η αβλεψία και η θεσμική ευθύνη

Το ζήτημα πήρε διαστάσεις όταν διαπιστώθηκε πως στην αρχική ενημέρωση του δήμου ο πεσών ιπτάμενος αναφερόταν ως «Ανθυπολοχαγός» αντί του ορθού «Ανθυποσμηναγός». Το συγκεκριμένο ολίσθημα προκάλεσε άμεσα αλγεινή εντύπωση, καθώς δεν εκλήφθηκε από στρατιωτικούς κύκλους ως ένα απλό τυπογραφικό σφάλμα, αλλά ως δείγμα μνημειώδους προχειρότητας.

Στρατιωτικοί κύκλοι σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας πως όταν ένας θεσμικός φορέας αναλαμβάνει να τιμήσει έναν αξιωματικό που θυσιάστηκε στους αιθέρες, η ελάχιστη ένδειξη σεβασμού είναι η γνώση της ιδιότητάς του και φυσικά του βαθμού του.

Είναι σαφές πως η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί Ανθυποσμηναγούς και η κραυγαλέα άγνοια των βασικών διακρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων εξέθεσε τη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο Παναγιώτη Ταγκαλή, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την παρέμβαση που οδήγησε στην αποκατάσταση του κειμένου. Βέβεια δημόσια συγγνώμη για το λάθος ακόμα δεν έχει υπάρξει…

Ποιος ήταν ο Ιπτάμενος που έπεσε στο καθήκον

Η σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια δεν συνιστά απλώς μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά τον ελάχιστο φόρο τιμής σε ανθρώπους όπως ο Χρήστος Πάντος, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Ο Ιπτάμενος από τη Φωκίδα, γεννημένος το 1950 στο Πολύδροσο, αφιέρωσε τα νιάτα του στους ελληνικούς ουρανούς, μπαίνοντας στη Σχολή Ικάρων τον Οκτώβριο του 1970 και υπηρετώντας με αυταπάρνηση στην 342 Μοίρα Παντός Καιρού.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα και τραγικά στις 5 Ιουλίου 1977, όταν το Mirage F1 που κυβερνούσε συνετρίβη στην περιοχή της Γκιώνας στη διάρκεια μιας διατεταγμένης αποστολής.

Η μνήμη του παραμένει ευτυχώς ζωντανή στη γενέτειρά του, με ένα επίσημο μνημείο στο Πάρκο των Αγίων Ταξιαρχών, ενώ η περιοχή της πτώσης φέρει πλέον την ονομασία «Αεροπόρος», θυμίζοντας σε όλους το τεράστιο μέγεθος της θυσίας του που απαιτεί τον απόλυτο σεβασμό.