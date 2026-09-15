Καταιγιστικές είναι οι δικαστικές εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με αιχμή του δόρατος την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα περιλαμβάνουν ανακτημένες φωτογραφίες και βίντεο από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού άνευ ειδικότητας, τα οποία απεικονίζουν τον καλλιτέχνη σε κρίσιμη κατάσταση την ώρα της θεραπείας.

Τα στοιχεία δείχνουν ένα αδικαιολόγητο χρονικό κενό μίας και πλέον ώρας ανάμεσα στην εμφάνιση των προβλημάτων της υγείας του ασθενούς που καταγράφει το μηχάνημα και την κλήση του ασθενοφόρου από το ζευγάρι των γιατρών, δηλαδή τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Μαρία Γάκα, που σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων και διαγραφής ιατρικών αρχείων, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον στις εγκληματικές παραλείψεις κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και στις λανθασμένες προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν.

Ποια στοιχεία οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου των δύο γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο βασίστηκε σε νέα, ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική και εγκληματολογική έρευνα.

Οι δύο γιατροί, όχι μόνο δεν ακολούθησαν εγκαίρως τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα αλλά αντιθέτως, παραγνώρισαν την ηθική και νομική τους ευθύνη στην διάσωση του ασθενούς και έδωσαν προτεραιότητα, στο πώς θα καλύψουν τα νώτα τους, εξαφανίζοντας και διαγράφοντας αρχεία και στοιχεία που θα τους επιβάρυναν.

Τα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών που επιβαρύνουν τη θέση τους είναι:

Δεδομένα και συναγερμοί (alerts) του μηχανήματος : Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έδειξε ότι κατέγραψε 4 διαδοχικές προειδοποιήσεις συναγερμού (15:22, 15:23 και δύο στις 15:45). Παράλληλα, ο εξοπλισμός κατέγραψε την στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του τραγουδιστή ενώ βρισκόταν συνδεδεμένος σε αυτόν.

: Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έδειξε ότι κατέγραψε (15:22, 15:23 και δύο στις 15:45). Παράλληλα, ο εξοπλισμός κατέγραψε την στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του τραγουδιστή ενώ βρισκόταν συνδεδεμένος σε αυτόν. Το κρίσιμο χρονικό κενό των 49 λεπτών: Από την εμφάνιση της πρώτης ένδειξης συναγερμού στις 15:22 μέχρι την κλήση προς το ΕΚΑΒ στις 16:11 μεσολαβούν 49 λεπτά. Οι Αρχές εστιάζουν στο ότι δεν ζητήθηκε άμεσα επείγουσα ιατρική συνδρομή, παρά την κατάρρευση του ασθενούς.

Ανάκτηση διαγραμμένου ψηφιακού υλικού : Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) ανέκτησε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού δύο διαγραμμένες φωτογραφίες (με ώρα λήψης 14:43 και 14:45) και ένα βίντεο (14:43), που απεικονίζουν τον τραγουδιστή αναίσθητο στο ιατρικό κρεβάτι ενώ το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Τα αρχεία αυτά διαγράφηκαν από την γιατρό στις 19.09 το απόγευμα και λίγο πριν προσέλθει στο Α.Τ. Κυψέλης για κατάθεση.

: Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) ανέκτησε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού (με ώρα λήψης 14:43 και 14:45) και (14:43), που απεικονίζουν τον τραγουδιστή αναίσθητο στο ιατρικό κρεβάτι ενώ το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Τα αρχεία αυτά διαγράφηκαν από την γιατρό στις 19.09 το απόγευμα και λίγο πριν προσέλθει στο Α.Τ. Κυψέλης για κατάθεση. Ανάκτηση ιατρικού φακέλου : Ανακτήθηκαν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στοιχεία για προηγούμενα ραντεβού του.

: Ανακτήθηκαν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στοιχεία για προηγούμενα ραντεβού του. Κατάρρευση των αρχικών ισχυρισμών : Αποδείχθηκε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει κανονικά και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό των γιατρών ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή πριν συνδεθεί στο μηχάνημα.

: Αποδείχθηκε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει κανονικά και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό των γιατρών ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή πριν συνδεθεί στο μηχάνημα. Ενέργειες συγκάλυψης και παράνομη πράξη : Εντοπίστηκαν προσπάθειες να εξαφανιστούν ίχνη (όπως ο καθαρισμός των σωληνώσεων του μηχανήματος), ενώ το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να διενεργείται σε ιδιωτικά ιατρεία.

: Εντοπίστηκαν προσπάθειες να εξαφανιστούν ίχνη (όπως ο καθαρισμός των σωληνώσεων του μηχανήματος), ενώ το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να διενεργείται σε ιδιωτικά ιατρεία. Παραβίαση ιατρικών πρωτοκόλλων & απουσία συναίνεσης : Δεν ζητήθηκε η προβλεπόμενη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς πριν την έναρξη της θεραπείας, ενώ δεν διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προκαταρκτικές εξετάσεις που επιβάλλουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.

: Δεν ζητήθηκε η προβλεπόμενη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς πριν την έναρξη της θεραπείας, ενώ δεν διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προκαταρκτικές εξετάσεις που επιβάλλουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Ψευδείς καταθέσεις και καθυστέρηση ειδοποίησης : Οι εμπλεκόμενοι έδωσαν ψευδή στοιχεία στις Αρχές σχετικά με την ώρα προσέλευσης και την έναρξη της ιατρικής πράξης, ενώ καθυστέρησαν 49 λεπτά μετά την πρώτη ένδειξη συναγερμού για να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.

: Οι εμπλεκόμενοι έδωσαν ψευδή στοιχεία στις Αρχές σχετικά με την ώρα προσέλευσης και την έναρξη της ιατρικής πράξης, ενώ καθυστέρησαν 49 λεπτά μετά την πρώτη ένδειξη συναγερμού για να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Καταγγελίες για αμφιλεγόμενες πρακτικές: Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν μαρτυρίες πρώην ασθενών για παροχή μη τεκμηριωμένων θεραπειών (όπως «κβαντική ιατρική»), λανθασμένες διαγνώσεις και υπέρογκες χρεώσεις.

Τα λάθη στην δοσολογία της αδρεναλίνης

Παράλληλα, συγκλονίζει η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος αποκάλυψε πως, στην προσπάθειά τους να τον επαναφέρουν, οι γιατροί υπέπεσαν σε σφάλμα δοσολογίας. Χορήγησαν τρεις ενέσεις αδρεναλίνης, περιεκτικότητας 0.1mg σε 0.9mg ορού η καθεμία, αντί για την ενδεδειγμένη δόση του 1mg. Ως εκ τούτου, ο τραγουδιστής έλαβε μόλις το 30% της απαιτούμενης δραστικής ουσίας για την επαναλειτουργία της καρδιάς.

Αστυνομικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε υποβληθεί σε διαδικασία «μέθης» πριν από την πλασμαφαίρεση, προκειμένου να παραμείνει ήρεμος. Αν οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για ακόμα ένα εγκληματικό σφάλμα, καθώς η χορήγηση ενδοφλέβιας καταστολής επιβάλλει την παρουσία αναισθησιολόγου και καθιστά την ανάνηψη σε περίπτωση ανακοπής πολύ πιο δύσκολη.

Οι ποινές που προβλέπει ο νόμος για τους δύο γιατρούς

Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει σημαντικά αυστηρότερες ποινές και δικονομικές συνέπειες μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ο όρος «ενδεχόμενος δόλος» στη νομική επιστήμη σημαίνει ότι ο δράστης προέβλεψε πως από την πράξη του μπορεί να προκληθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα – ακόμη και ο θάνατος – και, παρότι το γνώριζε ως πιθανό ενδεχόμενο, προχώρησε στην πράξη αποδεχόμενος το ενδεχόμενο αυτό και την ευθύνη που συνεπάγεται.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (Αναβαθμισμένη κατηγορία):

Το νέο κατηγορητήριο με βάσει τον Ποινικό Κώδικα προβλέπει ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης από 10 έτη έως και ισόβια κάθειρξη (εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά). Επιπλέον ανοίγει ο δρόμος για την προφυλάκιση των κατηγορουμένων μετά την απολογία τους.

Θανατηφόρα έκθεση ( που ήταν η αρχική κατηγορία):

Η προηγούμενη κατηγορία προέβλεπε πρόσκαιρη κάθειρξη από 6 έως 10 έτη και δεν επέτρεπε την επιβολή προσωρινής κράτησης, παρά μόνο την επιβολή περιοριστικών όρων, εκτός εάν υπήρχαν ειδικές προϋποθέσεις (όπως αν κρίνονταν ύποπτοι φυγής).

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή.