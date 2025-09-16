Από το διαμέρισμα «αναδύονταν» μυρωδιές, που πλημμύριζαν όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας στο μικρό στενό της Κυψέλης.

Όμως δεν ήταν από τα μπουκάλια κολόνιας που είχε ο 18χρονος ενοικιαστής, ο οποίος είχε νοικιάσει το σπίτι εδώ και μια εβδομάδα, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εκεί, στο κυλινδρικό καπάκι της κολόνιας, έκρυβε τα 1670 ευρώ που είχε κερδίσει από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι πιάτσες, όπου διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη, ήταν στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Κυψέλη και την Ομόνοια.

Κουβαλούσε πάντα μικρές ποσότητες και η μεταφορά γινόταν με πατίνι.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε και παρουσιάζει η zougla.gr, ήταν ο… πάγκος εργασίας του 18χρονου με το καθαρό ποινικό μητρώο:

Εκεί πάνω μοίραζε τις δόσεις και στη συνέχεια τις πουλούσε στους πελάτες του, χέρι με χέρι.

Όμως δεν είχε υπολογίσει τους ενοίκους της πολυκατοικίας στην οδό Χρυσηίδος, που είχαν αγανακτήσει από την έντονη μυρωδιά.

Όταν πήγαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, γρήγορα κατάλαβαν τι κρυβόταν πίσω από την κλειστή πόρτα.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, κάλεσαν την ιδιοκτήτρια και μέσα στο σπίτι βρήκαν τον νεαρό, ο οποίος ξαφνιάστηκε.

Πιο πολύ όμως τα έχασε, όταν οι αστυνομικοί έσκυψαν κάτω από το κρεβάτι του και βρήκαν:

-1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,

-53 γραμμάρια κοκαΐνης,

-15 ναρκωτικά δισκία

– Επίσης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.

Ο 18χρονος δεν θέλησε να πει ούτε μία δικαιολογία για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι δρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ είναι σίγουροι ότι τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών αποκλείεται να του είχε δοθεί πρώτη φορά.

«Η εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους κυκλώματα “χτίζεται” γραμμάριο – γραμμάριο» λέει χαρακτηριστικά αστυνομικός με μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις εμπορίου παράνομων ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.