Με το στόμα ανοιχτό έμειναν οι αστυνομικοί όταν, ελάχιστη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 17:40 το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, μπήκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου για να κάνουν έρευνα.

Το δωμάτιο όπου γινόταν η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν είχε ίχνος αναστάτωσης. Αντίθετα, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», ο χώρος είχε καθαριστεί και το επιβεβαιώνουν στις καταθέσεις τους και υπάλληλοι του γραφείου.

«Με την καθαριότητα του χώρου ασχολήθηκα εγώ και δύο ακόμα υπάλληλοι και προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, καθώς αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας κάθε ασθενούς», ανέφερε μία νοσηλεύτρια.

Θα περίμενε κανείς ο χώρος να μην έχει αλλοιωθεί και όμως οι Αρχές εντόπισαν ελάχιστα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί και έχουν παραδοθεί μαζί με τις φωτογραφίες από τον χώρο εκείνες τις πρώτες ώρες στις δικαστικές Αρχές.

Τα ευρήματα στο ιατρείο

Οι αστυνομικοί εντόπισαν:

Ένα αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, που βρέθηκε στον καναπέ.

Στο αριστερό κάλυμμα του αριστερού μαξιλαριού στο κάθισμα του καναπέ, υπήρχε κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας.

Το υφασμάτινο κάλυμμα του μεσαίου μαξιλαριού καθίσματος καναπέ είχε επίσης κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας.

Το κάλυμμα στο κύριο σώμα του καναπέ είχε ίχνη διάχυτης ουσίας σε καφέ χρώμα.

Υπήρχε και ένα τεμάχιο γάζας στον καναπέ.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μέσα σε πλαστική σακούλα τα αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη:

Ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι, όπου στην αριστερή τσέπη βρέθηκε ένα χαρτομάντιλο με ίχνη καστανέρυθρης ουσίας.

Οι Αρχές κατάσχεσαν σκληρούς δίσκους, κινητά τηλέφωνα, εγχειρίδια μηχανημάτων, καθώς και τον απινιδωτή που δεν λειτουργούσε.

Οι ισχυρισμοί του ζευγαριού

Το ζευγάρι θα απολογηθεί αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα που όλη η Ελλάδα θα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι προανακριτικές τους καταθέσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία γιατί είχαν την ιδιότητα του μάρτυρα, όμως είναι πολλά τα ερωτήματα, οι παραλείψεις και τα λάθη που έχουν εντοπιστεί και οδήγησαν στον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η κατηγορούμενη γιατρός θα αποδώσει το αλαλούμ με τις ώρες άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της σε… πανικό και θα ισχυριστεί ότι δεν είχε δόλο στο πώς ενήργησε. Από την πλευρά του, ο γιατρός θα ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν δικός του ασθενής, ότι το επίμαχο διάστημα ήταν για φαγητό και επιπλέον ότι ειδοποιήθηκε για την κατάσταση του ασθενούς.

Οι αντιφάσεις

Οι Αρχές κατά την έρευνά τους είδαν αντιφάσεις και ενημέρωσαν αμέσως τον Εισαγγελέα, που διέταξε και τη σύλληψη των δύο γιατρών:

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός λέει στις 16:00, σε αντίθεση με τις καταθέσεις των υπαλλήλων, αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 13:55. Ο χρόνος που έμεινε ο Μαζωνάκης στο μηχάνημα: Η γιατρός λέει ότι το μηχάνημα δεν είχε ξεκινήσει, με την αυτοψία όμως να δείχνει 42 λεπτά λειτουργίας με έναρξη στις 14:14:10. Η ειδικότητα: Η γιατρός είπε ότι είναι γυναικολόγος, ο γιατρός παθολόγος. Μόνο που στις άδειες δεν υπήρχαν αυτές οι ειδικότητες. Ο απινιδωτής: Η γιατρός δήλωσε ότι ο σύζυγός της έκανε απινίδωση, όμως το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε.

Για τις Αρχές σημαντικά θεωρήθηκαν δύο στοιχεία: