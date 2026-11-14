Βαρύ είναι το πένθος στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) στο Ζεφύρι. Τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος έχασαν ο 23χρονος πυροσβέστης Γεώργιος Ζυμπίδης και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός. Οι δύο άτυχοι άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το φλεγόμενο κτήριο και διακομίστηκαν στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξαν.

Την ίδια στιγμή, ανατριχίλα προκαλούν τα ντοκουμέντα και οι εικόνες από το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Κατσαντώνη, αποκαλύπτοντας τις εφιαλτικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Το υπόγειο, όπου είχε εκδηλωθεί η εστία της φωτιάς, είχε μετατραπεί σε ένα απόλυτα αποπνικτικό περιβάλλον. Οι φωτογραφίες από το σημείο μαρτυρούν την κόλαση: τοίχοι κατάμαυροι από τον πυκνό καπνό, εμφανή σημάδια από τις φλόγες και ένα δάπεδο καλυμμένο από τόνους απορριμμάτων, πλαστικά μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η εικόνα της σκάλας που οδηγεί στο υπόγειο. Πρόκειται για μια στενή, περιστροφική κατασκευή, κατά μήκος της οποίας περνά ένας μακρύς σωλήνας, δημιουργώντας ένα ακόμη επικίνδυνο εμπόδιο για την κάθοδο στο φλεγόμενο επίπεδο. Αυτό ακριβώς ήταν και το σημείο όπου οι δύο πυροσβέστες βρήκαν τραγικό θάνατο.

Τα σενάρια της τραγωδίας

Το σήμα για την πυρκαγιά δόθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες από τρεις σταθμούς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρία στελέχη εγκλωβίστηκαν. Πέραν των δύο θυμάτων, ένας 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ισόγειο, κατάφερε να βγει ζωντανός. Βρίσκεται εκτός κινδύνου, αλλά νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Οι αξιωματικοί εξετάζουν δύο ενδεχόμενα: το πρώτο είναι οι πυροσβέστες να γλίστρησαν στη στενή σκάλα και να έπεσαν, τραυματιζόμενοι θανάσιμα. Το δεύτερο, και επικρατέστερο σενάριο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο γεμάτο καπνούς υπόγειο και να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, όταν πλέον οι φιάλες οξυγόνου που έφεραν, άδειασαν.

Οργή από τους πυροσβέστες

Η είδηση του θανάτου των δύο στελεχών ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης. Ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, λυγίζοντας on camera, κατήγγειλε ελλείψεις στα μέσα ατομικής προστασίας.

«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε αρχικά και περιέγραψε τον χώρο: «Υπήρχε μια στριφτή σκάλα μέσα στο κτήριο, και είχε μια εγκοπή κάτω, ένα υπόγειο, και ήταν γεμάτο από σκουπίδια και από φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό».

Γεμάτος οργή, πρόσθεσε: «Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους για τα κτήρια. Πόσους νεκρούς πρέπει να δει ο Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά;». Ταυτόχρονα, έστρεψε τα βέλη του κατά της πολιτικής ηγεσίας: «Έξι χρόνια φωνάζουμε στον Τουρνά (τον Υπουργό) ότι δεν έχουν πάρει μέτρα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες, και αυτός, αντί να δει τι θα κάνει, μας έκανε ΕΔΕ και μας έβαλε πρόστιμο».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματία: «Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας».