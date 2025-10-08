Μία πληροφορία που έφθασε στις ελληνικές αρχές για τον Τούρκο «Σαμέτ» ήταν εκείνη που οδήγησε και στη σύλληψή του και ανέδειξε τον τρόπο που λειτουργεί το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Με όπλα που μεταφέρονται από πόλη σε πόλη στα χέρια κακοποιών .

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τους ισχυρισμούς του Τούρκου συλληφθέντα, όταν οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες. Υποστήριξε ότι ήρθε στη χώρα μας πριν από ένα χρόνο, τον Μάιο του 2024,και από τότε μένει στην Αθήνα.

Το ταξίδι στην Ξάνθη οργανώθηκε από τον «Μοχάμεντ όπως είπε, «ο οποίος είναι Αφγανός.»

«Τον γνώρισα τυχαία στην Ομόνοια πριν από μία εβδομάδα. Είναι ηλικίας περίπου 35 ετών, σωματώδης, με μαύρα μαλλιά. Μιλούσε τούρκικα και μου πρότεινε να πάω στην Ξάνθη να παραλάβω μία τσάντα με όπλα και χασίς. Συμφώνησα και πήρα ως προκαταβολή για τη μεταφορά 2.000 ευρώ και ο Μοχάμεντ μου είπε ότι θα μου δώσει άλλες 3.000 ευρώ όταν θα επιστρέψω με την τσάντα στην Αθήνα.», ανέφερε ο ίδιος στην απολογία του.

Το σχέδιο για τη μεταφορά των όπλων ήταν καλά σχεδιασμένο. Ο Τούρκος στην Ξάνθη νοίκιασε διαμέρισμα Airbnb, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου θα παραλάμβανε την τσάντα με τα όπλα. Για να μη δώσει στόχο, χρησιμοποίησε για τη μίσθωση του διαμερίσματος την τραπεζική κάρτα ενός άλλου Τούρκου, που βρίσκεται όμως εκτός Ελλάδας.

Τις οδηγίες για την παραλαβή της τσάντας, τις λάμβανε τηλεφωνικά από τον Μοχάμεντ όμως όταν οι Έλληνες αστυνομικοί του ζήτησαν περισσότερα στοιχεία ο Τούρκος αρνήθηκε να τα δώσει.

Το προφίλ του Τούρκου: Άνεργος με αυτοκίνητο και νοικιασμένο διαμέρισμα

Ο Τούρκος κατηγορούμενος όταν μπήκε στη χώρα μας το 2024,υπέβαλε αίτημα για παροχή Διεθνούς Προστασίας . Είναι άνεργος αλλά παρόλα αυτά μένει σε νοικιασμένο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ενώ πριν από ενάμιση μήνα αγόρασε και αυτοκίνητο .

Μόνο για τη διαμονή του στην Ξάνθη, έδωσε το ποσό των 115 ευρώ για δύο νύχτες. Οι αρχές αναλύοντας το προφίλ του αλλά και τη σύλληψη του με τα όπλα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες κυρίως στην παράνομη διακίνηση και διάθεση όπλων στη χώρα μας.

Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι έφυγε από την Τουρκία γιατί δεν έβρισκε δουλειά.

«Μιλάω πολύ λίγα ελληνικά. Ήθελα να πάω να μείνω στη Γερμανία γιατί στη χώρα μου δεν έβρισκα δουλειά. Οι γονείς μου είναι αυτοί που μου έστελναν χρήματα. Στο σπίτι που μένω πληρώνω το μήνα 400 ευρώ. Με τον Μοχάμεντ είχαμε συμφωνήσει να διαγράφω τις μεταξύ μας κλήσεις από το ιστορικό.»

Επιπλέον ο Τούρκος είχε στην κατοχή του και πολλές τηλεφωνικές κάρτες και η δικαιολογία που πρόβαλε ήταν ότι τις ήθελε για το ίντερνετ.

Η σύλληψη του Τούρκου ήρθε να προστεθεί στην σύλληψη των 13 συμπατριωτών του στην Αλεξανδρούπολη με δεκάδες όπλα.